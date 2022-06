Nuovo direttore sportivo Salernitana: l'ex Napoli Bigon è a un passo

Riccardo Bigon è ad un passo dalla Salernitana. Salvo clamorosi dietrofront, sarà lui il nuovo direttore sportivo del club granata che avrà il compito di sostituire Walter Sabatini. Bigon, 51 anni, figlio d'arte (il padre Alberto è stato allenatore del Napoli del secondo scudetto), vanta precedenti esperienze come diesse proprio al Napoli (riportato in Champions League e vincitore per due volte della coppa Italia e della SuperCoppa Italiana) al Verona ed al Bologna.

Nelle ultime ore contatti sempre più serrati tra le parti. Sulle tracce di Bigon c'è forte anche il Parma (B), ma la chiamata della Salernitana e la differenza di categoria sembra abbiano fatto la differenza.