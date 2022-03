Salernitana, il ds Sabatini suona la carica sui social: «A tutti i costi»

Non ha nessuna intenzione di mollare Walter Sabatini, quest'oggi il direttore sportivo della Salernitana ha provato a caricare tutto l'ambiente granata con un post social di pura adrenalina. Un post che, utilizzando la traduzione dal brano Whatever it takes degli Imagine Dragons, è rivolto ovviamente alla salvezza da provare a raggiungere in Serie A: "La nostra casa è avvolta da un incendio che la sta divorando e noi, con scrupolo e dedizione stiamo cercando di mettere in salvo inutili suppellettili e soprammobili, votandoci a morte certa ma non ci difetta il coraggio e attraverseremo di corsa le fiamme guadagnando l’unico pertugio visibile rimasto e,anche se torce umane, ci ritroveremo insieme all’aperto scoprendo che poter respirare liberamente è un dono da non disperdere. A tutti i costi".