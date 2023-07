SALERNO Come il primo giorno di scuola, solo che qualcuno non sa ancora se continuerà a indossare il grembiule granata fino alla fine. Senza fare nomi, solo cognomi: Dia. Resta? Tre risposte dell'interessato, in rapida successione: prima un sorridente "sì, sì", poi un più accorto "per adesso sì" e infine un "no capito, no capito". Boulaye difendeva, inusuale per un bomber da 16 gol, su due pressing: quelli di Milan e Fiorentina (c'è anche l'estero alla finestra, con la clausola a 25 milioni che «rende inerme la società» per dirla alla Iervolino) e quello dei cronisti a margine delle visite mediche ultimate ieri dalla Salernitana, che ha poi effettuato pure il primo allenamento. Nel pomeriggio Dia ha lavorato a parte: riprende gradualmente dopo la pulizia al menisco di maggio.

Al Mary Rosy si sono ritrovati in ventuno. La squadra partirà lunedì per Rivisondoli, dopo una domenica di riposo. I granata di Sousa che tra due giorni terrà una conferenza stampa soggiorneranno in Abruzzo fino al 26 luglio per poi trasferirsi a Fiuggi. I convocati per il ritiro saranno resi noti oggi. Simy, Orlando e Kristoffersen verso il taglio, si alleneranno da soli in attesa di cessione. Daniliuc, Gyomber, Kastanos, Lassana Coulibaly, Lovato, Pirola e Botheim sono in vacanza e raggiungeranno i compagni tra qualche giorno. Hanno prolungato la stagione a giugno, causa impegni con le nazionali.

Gli ultimi tre smaltiscono le fatiche dell'Europeo U21 che ha visto in campo con la Svizzera anche Simon Sohm, mediano del Parma che piace a De Sanctis: per averlo a titolo definitivo è pronto ad offrire contropartite (Valencia, Mama Coulibaly). C'è un altro under che intriga. È Fabio Miretti, che la Juventus può cedere in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. C'è la fila. I bianconeri devono sistemare anche Filippo Ranocchia. Tra i pali arriverà un secondo portiere se Sepe dovesse partire. Per ora, resta a giocarsela anche se la sensazione è che il titolare sarà Ochoa. Il messicano non è col gruppo ma altro che ferie: è tutt'ora impegnato con la Nazionale nella Gold Cup (sfiderà il Costarica nella notte tra domani e lunedì). Incerti i destini di Iannoni e Jimenez, formalmente ancora al Perugia e al Vicenza: è intenzione dei granata recedere dal prestito biennale stipulato l'estate scorsa e spostare i due sempre in B dopo la retrocessione degli umbri e la mancata promozione dei veneti; c'è tempo fino al 17 agosto.

Oltre ai primi test con Delfino Curi Pescara (team di Eccellenza, 19 luglio ore 17) e Picerno (24 luglio, stesso orario), è stata ufficializzato quello di sabato 29 allo Stirpe col neopromosso Frosinone (ore 18), avversario del Napoli nella prima giornata di campionato sabato 19 agosto. In cantiere altre due partite: il primo agosto a Latina contro una compagine turca e il 5 per il Trofeo Angelo Iervolino all'Arechi, dove sarà di scena un club tedesco.