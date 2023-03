Pranzo frugale, conferenza stampa a mezzogiorno, allenamento due ore dopo: Paulo Sousa ha smontato e rimontato i dettagli della sua vigilia e poi ha fornito il cronoprogramma. L'allenatore della Salernitana sceglierà il partner di Piatek nel primo pomeriggio, mentre il collega Pioli parlerà a Milanello. Gli resta un dubbio - ballottaggio Dia/Bonazzoli -, vuole vederli ancora all'opera in rifinitura, deve decidere se fidarsi della muscolatura del senegalese o della voglia di rivalsa di Federico, ora più pimpante. Bonazzoli è l'eclettico, l'estemporaneo: pure ieri era nel vivo delle prove, ma Sousa ha fatto ruotare pure Dia in coppia con Piatek (3-5-2) o in coppia con Candreva da sottopunta (3-4-2-1).



Tra gli attaccanti, Dia ha il migliore rapporto con la porta - 8 gol e 4 assist - la dolenza al polpaccio è un ricordo però il suo modo di correre particolare, come se talvolta fosse surplace, offre sempre l'assist alla riflessione in corso. Come sta? Chi ha i bomber, però, li lucida e li tiene stretti al petto. Lo Spezia, ad esempio: da quando Nzola è ritornato, ha segnato tre gol in tre partite. Significa quattro punti. La corsa della Salernitana è sull'Hellas Verona che oggi scende in campo da terzultima (ore 15) contro il Monza, ma è consigliabile, soprattutto per un fatto di testa, di serenità, avere sempre una squadra cuscinetto tra granata e scaligeri. Questa squadra era e resta lo Spezia, ma ha battuto l'Inter di Lukalu, Lautaro e Dzeko, ha accorciato le distanze, è a -1 dalla Salernitana.

Che ha trascorso un'antivigilia distesa, più di scarico fisico e mentale.onostante in alcuni reparti abbia fatto altre scelte. Ha dispensato consigli a Nicolussi Caviglia: la postura del corpo, la scelta del passaggio e soprattutto la qualità del primo passaggio, che serve ad avviare il gioco. Si era già soffermato su Fazio, che ieri ha ritrovato sul terreno di gioco e con il pallone tra i piedi: «Dal punto di vista della leadership, della personalità, della guida per il gruppo - aveva detto l'allenatore - sono importanti per questa squadra sia Fazio, sia Candreva». Il capitano è stato tra i primi a lasciare il centro sportivo: ha donato e autografato magliette, è pronto a giocare da sottopunta come a Genova, oppure da mezzala offensiva per migliorare la qualità del fraseggio nella zona nevralgica. In questo «fondamentale» la Salernitana ha difettato molto a Marassi, dunque occorrono pulizia del palleggio e gioco svelto.Crnigoj è stato un soldatino disciplinato fin qui ma Sousa sta insistendo anche su Bohinen, lo ha fatto pure ieri e potrebbe esserci staffetta. Oggi è il compleanno del «cigno» norvegese della Salernitana e condivide questa ricorrenza con Maggiore. È inutile girarci intorno: tutti e due, per motivi diversi, sono in debito con la maglia granata e con gli investimenti effettuati dal club. Maggiore non è ancora uscito dal guscio: l'infortunio lo ha più volte limitato però il centrocampista spezzino non ha mai reso fin qui da mezzala fuoco e fiamme. Prima di ponderare la scelta di, Sousa a Genova aveva anche tentato la carta Maggiore al posto di Crnigoj, ma siamo ancora lontani dagli standard di rendimento attesi. Dunque compleanno in chiaroscuro per Maggiore e di speranza, forse di rinascita per Bohinen, in attesa di conoscere la formazione anti-Milan.. La quotazione non è mai cambiata - poco più di due milioni di euro - e la Salernitana ha sempre risposto «no, grazie». Adesso è un capitale un po' deprezzato, da mettere in vetrina, ma che non ha perso gli estimatori della prima ora. Il Torino, infatti, l'ha osservato di nuovo dal vivo: a Marassi c'era il dirigente Moretti a dare un'occhiata. Emil dovrà fare... luce a San Siro e aiutare la Salernitana in uno stadio che si preannuncia formato-bolgia. Mentre le ricevitorie annunciano che non è più possibile acquistare biglietti nel settore ospiti senza fidelity card (lo sblocco è durato poco più di 24 ore, non meno di 2mila supporter al seguito), il Milan annuncia una cornice di pubblico vicina ai 70mila spettatori. Sousa pensa alla riconferma dei difensori Daniliuc e Pirola, guidati da Gyomber. Bronn ha un risentimento muscolare: I medici confidano di riconsegnarlo in tempo utile alla lista dei convocati. «Pasquale, questo è per te»: una piccola tifosa ha consegnato cartelloni all'uscita. È in ballottaggio con Sambia, però Mazzocchi lavora per il sorpasso. Tira aria di derby: da ragazzo tifava per Zanetti, idolo interista.