Salernitana e sorrisi: difesa blindata con Fazio leader

Luca Gotti non riusciva a raccapezzarsi sabato al termine della partita. L'allenatore dello Spezia ha sottolineato come la sua squadra abbia «tenuto bene il campo per tutto il primo tempo, arrivando con relativa facilità in area avversaria, in condizione di far male alla Salernitana, senza però riuscirci». Gigi, Norbert, Flavius e Federico gongolano: al netto delle difficoltà palesate soprattutto nella prima frazione dal centrocampo, con il conseguente scarso filtro, la prova gagliarda del pacchetto difensivo granata ha rasserenato i tifosi e mister Nicola. L'ippocampo beccava gol ininterrottamente da sette partite (15 in totale, poco più di due a gara in media) e il clean sheet coincidente con il rientro di Fazio non sembra casuale. L'argentino ha riportato leadership e carisma: con la sua presenza anche i compagni si sono espressi con maggiore sicurezza e meno ansie. Compreso Sepe, già rassicurato dalla fiducia incondizionata mostrata dal trainer alla vigilia in conferenza: attento e concentrato per 90', il portiere ha scacciato le critiche piovute sul suo conto, «con la voglia e la grinta che ci contraddistingue».



Gyomber si conferma in stato di grazia: spesso decisivo, sempre tempestivo, arcigno e mai cattivo. Proprio lui e Fazio hanno preso sotto braccio Ribéry dopo la gara contro i liguri, trascinandolo in testa al serpentone di ringraziamento sotto la Curva Sud. E pensare che l'ex Perugia ha il contratto in scadenza a giugno 2023. La sosta potrebbe essere utile anche per intavolare un discorso di rinnovo con il suo agente, Tavano, che intanto su Instagram lo coccola: «Pochi come te», la risposta al post del giocatore che ha parlato di «vittoria importante in un giorno speciale, dedicato ad un grande campione». Patron Iervolino ha apprezzato impegno e professionalità di Gyomber e ci sarebbe l'intenzione di massima di premiarlo con un biennale. Se ne discuterà tra un po'. E poi c'è il classe 2001, Daniliuc. Pure lui, come lo slovacco, ha sfiorato anche due volte il gol contro lo Spezia. Il tecnico granata lo ha difeso dopo la brutta prestazione di San Siro e ha ribadito anche ieri l'altro che «se ci lamentiamo che i giovani non giocano, quando vanno in campo non dobbiamo bastonarli al primo neo. Bisogna concedergli margine di errore». L'austriaco mira all'esordio in Nazionale maggiore; nell'ultima sosta è stato precettato come «riserva a casa» e chissà che non possa coronare il suo sogno proprio contro l'Italia nell'amichevole del 20 novembre. Ci lavora, si gode i propri affetti (sabato allo stadio c'era anche la sua dolce metà, Leontina) e si presenta soddisfatto ai microfoni in mixed zone: «Sono molto contento, ancor più perché abbiamo mantenuto la porta inviolata. L'1-0 credo sia un risultato perfetto. È stata una vittoria di mentalità. Abbiamo sensazioni positive per il futuro, specialmente dopo aver conquistato tre punti importantissimi che dedichiamo a Ribéry. Il clean sheet è per lui, era già mio idolo ai tempi del Bayern, quando ho avuto la possibilità di ammirarlo da vicino». Già, perché il difensore ha trascorso ben cinque stagioni nel settore giovanile dei bavaresi, dal 2015 al 2020.



Due giorni di riposo, domani pomeriggio la squadra riprenderà la preparazione ancora senza Valencia. All'orizzonte c'è la Lazio - ieri vittoriosa a Bergamo - per una Salernitana superata ieri in classifica dal Torino e dunque decima, in attesa del Sassuolo (che è a -1 e stasera ospita il Verona). «Possiamo lavorare con più serenità in vista del match dell'Olimpico», ha aggiunto Daniliuc. Presto per immaginare cambi in formazione. Bohinen scalpita e per tornare titolare proprio nello stadio in cui giocò la sua prima italiana dall'inizio: era il 10 aprile, avversaria la Roma. Occhio ad un Bradaric rivitalizzato, anche sui social. Il croato non postava foto dal giorno del suo addio al Lille ed ha aspettato la sua prima prestazione convincente, al sesto tentativo, per «ringraziare l'Arechi del supporto fantastico». Prima o poi Candreva dovrà riposare, lo ha chiaramente fatto intendere Nicola. Ma la Lazio propone stimoli importanti al 35enne (192 partite e 45 gol in cinque stagioni biancocelesti) che non si è lasciato benissimo con la piazza capitolina: «Volevo essere punto di riferimento e non me l'hanno permesso. Tenevo alla fascia di capitano e ci sono rimasto male quando non mi fu assegnata. Forse non è stata una scelta del mister (all'epoca Pioli, nda) ma di altri. Fino a un anno fa ero incedibile, poi sono diventato cedibile. Evidentemente la Lazio voleva fare cassa», disse nel 2016 dopo il suo addio.