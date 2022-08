Salernitana, ecco Daniliuc, è già pronto ora si aspetta l'ultimo colpo in attacco

Voltare pagina, subito. Di norma lo imporrebbe già di suo ilBatsuhayiogramma a dicembre e le conseguenti dodici gare da giocare in due mesi e mezzo. La necessità quest'anno è diventata praticamente un obbligo. Lo sa molto bene Davide Nicola che ieri mattina ha subito ritrovato la sua squadra al Mary Rosy poche ore dopo la netta e convincente vittoria contro la Samp. Ma che deve diventare immediatamente il passato, piacevole ma pur sempre passato. La richiesta del tecnico della Salernitana ai suoi uomini è stata di fatto esplicita, perché giovedì sera toccherà giocare al Dall'Ara contro l'ostico Bologna. Novanta minuti per provare a dare un primo segnale alla propria stagione. Non saranno certamente novanta, e forse neppure scampoli, ma l'ultimo arrivato Flavius Daniliuc proverà almeno a strappare una convocazione da parte del suo nuovo allenatore per iniziare così a prendere confidenza prima di tutto con i suoi nuovi compagni di squadra e poi anche con il calcio italiano. L'ex Nizza avrà però a disposizione solamente tre allenamenti per provare a convincere Nicola, quest'oggi infatti si aggregherà per la prima volta al resto della squadra dopo aver vissuto le prime ore salernitane tra inconvenienti post viaggio e visite mediche. Ma andiamo con ordine.



Nella serata di domenica ha infatti dovuto attendere all'aeroporto di Napoli qualche ora prima di riuscire a recuperare, insieme alla mamma presente in città con il marito, i bagagli inizialmente smarriti, nella mattinata di ieri invece ha svolto le consuete visite mediche prima della firma sul contratto. Nessuna visita, ma soltanto lavoro personalizzato per gli infortunati granata: Lovato, Radovanovic, Bohinen e Ribéry. Al momento, complici i rispettivi acciacchi fisici, Nicola non ha preso in considerazione nessuno dei quattro per la gara con il Bologna, resta però viva qualche speranza per il capitano. Nella giornata di oggi arriverà la risposta definitiva da parte dello staff medico. Ma a prescindere dal rientro del francese, che eventualmente andrebbe solamente in panchina, qualche novità potrebbe esserci nell'undici iniziale in vista del primo turno infrasettimanale della stagione. Le risposte convincenti date dalla squadra domenica sera all'Arechi farebbero dire il contrario, ma per il famoso discorso legato al Mondiale qualche rotazione sembra decisamente necessaria.



Una, massimo due. Questa, a oggi, sembra essere l'idea del tecnico della Salernitana. Di sicuro non in difesa, un reparto che a differenza del recente passato sta dando garanzie. Grandi garanzie. Le due gare consecutive chiuse senza reti incassate vogliono dire unica squadra attualmente con una striscia aperta di clean sheet in Serie A. E non solo. Perché di fatto la Salernitana del presente ha fatto già meglio del recente passato: nella scorsa stagione infatti la formazione granata era riuscita soltanto in due circostanze (Genoa all'andata e Udinese al ritorno) a tenere inviolata la propria porta. Merito certamente a tutta la squadra, ma un plauso va indubbiamente fatto alla difesa che in un amen ha praticamente trovato un suo equilibrio. E che equilibrio. Dopo un precampionato vissuto con calciatori in esubero e rincalzi, ecco che in campionato si sono ritrovati insieme per la prima volta Sepe, Bronn, Gyomber e Fazio. Loro sono i veri artefici del muro alzato dalla Salernitana nella propria area di rigore. Il primo ha parato quasi tutto, il secondo non ha sofferto l'impatto con un nuovo calcio, il terzo sta giocando forse le migliori partite in A con i granata, il terzo si è confermato un leader. E allora vietato cambiare, almeno per il momento. Una scelta che Nicola che vorrebbe prendere anche per il reparto mediano, ma la gestione delle energie è indispensabile e quindi ecco che Kastanos e Bradaric (più il primo che il secondo) confidano in una maglia da titolare a Bologna giovedì sera. Lo stesso desiderio ronza costantemente anche nella testa di Botheim che, a ogni modo, alla prima da non titolare è riuscito a sbloccarsi. Un po' come tutta la Salernitana.

Al terzo tentativo, prima spazio al duo Botheim-Ribéry in Coppa e poi al duo Bonazzoli-Botheim contro Roma e Udinese in campionato, Davide Nicola è riuscito a trovare la combinazione giusta. Anzi, meglio dire la coppia giusta: Bonazzoli-Dia. Tutto questo in attesa di capire se il calciomercato metterà sulla torta della Salernitana la ciliegina sulla torta.