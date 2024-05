Laird Norton Company, che gestisce circa 14 miliardi di euro di Asset, è il fondo di Private equity americano interessatosi con maggiore concretezza alle quote della Salernitana. Il fascicolo di vendita è curato da una multinazionale statunitense di servizi finanziari e il fondo, al quale patron Iervolino ha guardato e continua a guardare con molto interesse, è uno dei due che ha avuto accesso alla Data Room. L'altro è Brera Holdings, già noto da tempo.

Il fondo americano

Laird Norton ha tre linee di investimento. La prima è Laird Norton Properties, divisione immobiliare della società. La seconda, nei servizi finanziari, fa riferimento a Laird Norton Wealth Management e Wetherby Asset Managemnt, che si sono fuse per creare una società di consulenza con oltre 40 miliardi di dollari in gestione patrimoniale. La Salernitana è nella terza linea di investimento, cioè i fondi di private equity, caratterizzati da una strategia di capitale paziente, orientata alla crescita sostenibile a lungo termine. Occhio a queste parole chiave: «pazienza e sostenibilità». Sono strategiche anche se vengono calate nel contesto calcistico: serve tempo per migliorare i numeri finanziari e il brand Salernitana. Servono cessioni di cartellini dei giocatori di prima fascia per abbattere perdite e presentarsi in crescita, ripresa e miglioramento agli occhi dell'investitore.

La società di servizi sportivi

Non a caso tra le novità ed i cambiamenti, la Salernitana pensa anche ad un temporary management a progetto che possa affiancare la struttura societaria traghettandola verso l'eventuale vendita del club. Sono stati approfonditi i contatti già avviati con la società nazionale che gestisce servizi sportivi ed alla quale esternalizzare la consulenza manageriale, la direzione generale, la valorizzazione del marchio attraverso un piano di investimento, la ricerca di nuovi partner.

Laird Norton riflette, nel senso che osserva e prepara l'offerta vincolante. Ma la propria offerta potrebbe anche non avere la caratteristica dell'immediatezza, che invece è la strada che vuole scegliere l'altro fondo. Si candida a diventare in futuro un azionista con Iervolino stile Atalanta e Percassi con Bain Capital; potrebbe fare in divenire - un'offerta per quota e non per il 100% delle azioni, avviando un percorso di affiancamento che poi può sfociare in divenire, nel tempo - in una cessione di tutto il pacchetto azionario. Sono stati stabiliti due punti fermi: il prezzo di vendita, fissato intorno ai 25 milioni, e l'amministratore delegato Milan come figura che funga da anello di congiunzione e lavori al progetto triennale dall'interno, a cominciare dalla scelta del management.

Il bilancio

Qual è adesso il compito di patron Iervolino? Migliorare il bilancio del club granata e cercare di chiudere quello del 2023-24 in pareggio o almeno con minori perdite possibili. Potrà accadere formalizzando le cessioni con plusvalenze positive entro il 30 giugno. Se avverrà, la plusvalenza sarà guadagno netto sulla contabilità 23-24. Conterà ovviamente e prioritariamente avere un piano di rilancio a 2-3 anni per un ritorno in A e con una società che si autofinanzi. Ritornarvi con uno stadio rifatto è ancora meglio.

L'Arechi perde la Serie A, ma almeno sulla carta (del Venezia) potrebbe riacquistarla. Nelle more del completamento dei lavori dello stadio Penzo, in Laguna, gli arancioneroverdi hanno chiesto e ottenuto di indicare lo stadio comunale di Salerno come prima alternativa, in caso di promozione dopo i playoff con la Cremonese. L'indicazione dello stadio di riserva era un passaggio necessario per rispettare i criteri infrastrutturali e ottenere la documentazione propedeutica alla licenza nazionale. La richiesta è stata inoltrata al Comune di Salerno, che ha interpellato la Salernitana.

Ottenuto l'assenso, la Giunta ha dato il via libera chiedendo a Lega Serie A e Serie B di creare eventualmente calendari senza sovrapporre le gare casalinghe di Salernitana e Venezia. Lo stadio è parte integrante del territorio, della città. La città è a propria volta hub turistico in crescita (Salerno e Costiera Amafitana), ma anche il concept dell'aeroporto con metro annessa, ripascimento spiagge. Insomma se si dice, si scrive e si professa per fede calcistica che Salerno è la Salernitana e che la Salernitana è Salerno, l'obiettivo congiunto verso una prima data utile (il 2026) sarà creare appeal agli occhi di un fondo di private Equity che investe anche nel Real Estate, quindi nel mercato immobiliare.