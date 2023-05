All'ultimo respiro. Un gol che vale la virtuale salvezza a cui adesso manca soltanto l'aritmetica. La rete del riscatto. Sotto il diluvio, sotto le raffiche di vento, sotto la grandine, sotto la sud. Un destro preciso e potente di Antonio Candreva che fa esplodere di gioia i 18mila cuori granata mai così inzuppati e contenti all'Arechi. La Salernitana batte di misura l'Atalanta al termine di una partita in cui è accaduto di tutto e di più ed in cui sembrava mancasse soltanto il gol. Fino al minuto 48' della ripresa: il terzo dei 5' di recupero che erano stati accordati dall'arbitro e che rimarrà impresso nella storia ultracentennale della Salernitana.

Non solo perché è la prima rete in assoluto contro la Dea in A allo stadio Arechi, non solo perché consente ai granata di battere per la prima volta in assoluto i nerazzurri (dopo avere ingoiato tanti bocconi amari tra cui quella maledetta partita-spareggio che negò la serie A ai tempi di rossilandia all'allora Azzurri d'Italia), ma anche perché di fatto è la rete che mette l'ipoteca definitiva sulla seconda permanenza consecutiva in massima serie per il club di Danilo Iervolino.

Il patron ieri, a fine partita, si è fiondato negli spogliatoi per festeggiare con la squadra la salvezza a cui manca soltanto la matematica. Poco importa che bisognava ancora attendere la gara dello Spezia con il Milan per l'aritmetica che poi non è arrivata (i liguri hanno battuto i campioni d'Italia con un secco 2-0). La Salernitana di fatto è ad un passo dal traguardo con il crisma dell'aritmetica che potrebbe arrivare addirittura comodamente dal divano domenica prossima nel caso in cui lo Spezia, terzultimo, non vinca nel delicatissimo scontro diretto con il Lecce al Via del Mare. A quel punto i granata (che oggi hanno otto lunghezze di vantaggio sullo Spezia), che saranno impegnati il lunedì successivo nel posticipo dell'Olimpico con la Roma, sarebbero salvi prima ancora di giocare.

La partita è stata un concentrato di emozioni. La squadra di Paulo Sousa (leader e nocchiero indiscusso da quando è salito sulla tolda della nave) ha riscattato alla grande il passo falso di Empoli, tenendo testa alla corazzata bergamasca (un po' in disarmo a dire il vero complici i tanti infortuni anche durante l'incontro). Prima ha tenuto botta, ha rischiato, ha sofferto, per poi infliggere il colpo di grazia che ha affondato la ciurma di Gasperini. Piove, fa freddo e soffia un forte vento di burrasca all'Arechi. I granata però si dimostrano «marinai» esperti. L'Atalanta ha qualità (tanta) e fisicità (altettanta) al cospetto dei padroni di casa. Sousa non rischia inizialmente i giocatori che hanno recuperato dagli infortuni, ma schiera comunque una formazione a trazione apparentemente anteriore. Nel primo tempo, però, sono i nerazzurri a fare la partita. Pasalic la gira subito di testa per sondare i riflessi di Ochoa. La Dea domina a centrocampo e troppo spesso sfiora il vantaggio. Zapata per due volte di testa (19' e 42') manca di un nulla l'appuntamento con la rete. Al monologo degli ospiti prende parte anche il grande ex, Ederson, che dalla distanza trova ancora Ochoa attento.

Nel secondo tempo la metamorfosi granata. Sousa si fa sentire e la squadra reagisce con personalità. Se a questo si aggiungono anche gli infortuni dei nerazzurri (Soppy e Djimsiti) a inizio ripresa e l'inserimento di forze fresche sponda granata (Kastanos, Candreva e Bohinen tutti e tre determinanti) il quadro è completo. La Salernitana ha un altro passo: Daniliuc sradica un pallone sulla trequarti e serve Dia che davanti a Sportiello alza clamorosamente la mira. Poco più tardi Piatek in tuffo, a porta vuota, non centra il bersaglio.

L'Atalanta non resta a guardare, Hojlund (subentrato a Pasalic) prova a dare più peso in attacco, mentre ancora Zapata alza la mira. Episodi, azioni, combinazioni che si ribaltano. La Salernitana però è viva ed ha comunque il comando delle operazioni e proprio all'ultimo respiro trova l'eurogol con Candreva che al volo, dal limite dell'area, fa secco Sportiello. Gol, match, partita e salvezza in cassaforte.