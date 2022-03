Salernitana, Éderson e Veseli out entrambi per la Juventus

Alla gara di domenica contro la Juventus mancano ancora diversi giorni ma intanto Davide Nicola ha già ricevuto delle cattive notizie dal suo staff medico, sia Éderson che Veseli infatti saranno costretti a saltare la trasferta di Torino.

Il primo, uscito all'inizio della sfida con il Sassuolo, sarà out a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra che lo costringerà di fatto a stare fermo per almeno un paio di settimane, mentre il secondo ha rimediato, sempre nell'ultimo turno di campionato, una lieve lesione all'adduttore della coscia destra.

Chi, invece, spera di recuperare per la gara con i bianconeri è Mazzocchi che sta cercando in tutti i modi di velocizzare i tempi di recupero, mentre non dovrebbe avere problemi Mousset che quest'oggi si è allenato a parte complice i postumi dell'influenza.