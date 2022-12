Sono lontani anni luce i tempi delle partite «congelate» a causa del Covid, rigiocate in punta di diritto, affidate al tridente di avvocati. È un ricordo sbiadito anche lo striscione esposto all'esterno della Dacia Arena di Udine da un manipolo di ultras. Scrivevano «liberatela» e proprio in quei giorni l'imprenditore Danilo Iervolino si innamorò della Salernitana. Ora, a pochi giorni dalla sua prima candelina da patron, il presidente si appresta a propria volta a «liberare» il budget di mercato e ricompone come in un film l'asse con l'Udinese.



Dialoghi serrati, trattative in fermento, un giocatore di fascia destra in arrivo: il dg dei friulani, Pierpaolo Marino, e il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, hanno condiviso esperienze in bianconero ed a Napoli. Erano dirigente e portiere. De Sanctis in azzurro polverizzò il record casalingo che apparteneva a Castellini, parò il rigore a Mario Gomez del Bayern Monaco e murò Balotelli contro il Manchester City.

Ora amarcord e buoni uffici tornano a galla: il diesse granata li riversa nella trattativa che servirà a portare all'ombra dell'Arechi uno dei giocatori di fascia dei quali l'Udinese dispone. Al plurale, perché Sottil ne ha diversi, giovani, bravi. Il profilo opzionato da tempo dalla Salernitana è Ehizibue: 27 anni, fisico da granatiere, può giocare a tutta fascia e all'occorrenza anche più avanzato. È stato utilizzato undici volte in campionato, ma soltanto in due circostanze ha fatto il titolare, però adesso l'Udinese lo sta provando con insistenza sulla fascia destra, ci sta pensando.

Il ballottaggio in campo e sul mercato è con Festy Ebosele, giocatore irlandese, classe 2002, svezzato dal Derby County e poi messo sotto contratto a Udine fino al 2027. Ha giocato poco, solo due gettoni, e deve anche lui fare esperienza. La Salernitana non ha preclusioni. Ha impostato l'affare con Ehizibue per il quale è pronta ad investire 460mila euro d'ingaggio ed a formalizzare il passaggio in prestito con diritto di riscatto. Se, però, i friulani dovessero frenarne l'arrivo, la sterzata sarebbe immediata. A patto che il cerchio si chiuda subito: il 4 gennaio i granata inaugureranno il 2023 allo stadio Arechi contro il Milan e Davide Nicola ha bisogno di un giocatore fisico e veloce che contrasti i pendolini rossoneri, Hernandez e Leao.



Fari accesi a centrocampo: la zona nevralgica fa registrare traffico intenso in queste ore. La Salernitana non ha chiesto solo il 32enne Arslan all'Udinese (proposto anche il 22enne Nicolussi Caviglia di proprietà della Juventus che sta facendo molto bene in cadetteria con la maglia del Sud Tirol), ma pensa anche ad un colpo extralusso: è il senegalese Pape Matar Sarr, compagno di squadra di Boulaye Dia in Nazionale (Everton sempre in pressing sul centravanti granata, che deve essere riscattato per 12 milioni di euro dal Villarreal). Sarr cerca spazio nel Tottenham e non lo trova: è in odore di cessione. In estate, Milan e Cremonese si erano fiondate su di lui ma non c'era stata intesa con gli Spurs, che proponevano il prestito secco anziché il prestito con diritto di riscatto. Dopo mesi di naftalina, ma anche la vetrina del Mondiale due presenze per lui gli acquirenti bussano di nuovo alla porta del Tottenham. Ha fatto un sondaggio il Siviglia, la Salernitana è interessata. Si tratterebbe di un colpo extralusso da consegnare ai tifosi granata e all'allenatore Nicola. Sarr è under e non fa cumulo in lista (2002).



È del 2004 Cher Ndour, talento nato a Brescia, centrocampista centrale alto 190 centimetri, nel giro della Nazionale under 20 allenata da Bollini. La Salernitana non è insensibile ai giocatori giovanissimi e bravissimi: è stato proposto, scouting completato da tempo. Il gioiellino (c'è chi lo definisce il nuovo Pogba) sta facendo meraviglie nel Benfica B e da un mese si è interessato a lui anche il Manchester United. Fiutano tutti l'affare: si svincola a giugno 2023. Jonny Cardoso dell'Internacional costa 7 milioni: dipende da Iervolino. Il quinto e il centrocampista, anzi i centrocampisti sono le priorità di questa sessione di mercato. L'ingaggio eventuale di un attaccante alla Djuric e di un altro difensore sono subordinati alle cessioni. In retroguardia ad esempio, ci sarebbe la disponibilità per il trasferimento del doriano Colley in granata, ma la Salernitana in questo momento ha sovrabbondanza di centrali davanti ad Ochoa. Capitolo cessioni. Il Parma, al quale De Sanctis aveva chiesto Sohm, e il Cagliari hanno preso informazioni su Kastanos. Il Cosenza ha ingaggiato Micai e prova il bis con Capezzi. Il portiere De Matteis piace all'Imolese. La Salernitana deve trovare una collocazione anche a Valencia, Sy, Kristoffersen, Orlando, Motoc.