Salernitana, emergenza in difesa per la trasferta contro la Roma

Prosegue il percorso di avvicinamento della Salernitana al match di domenica contro la Roma. Per la prima trasferta della stagione Sousa deve fare i conti con l'emergenza in difesa: Pirola è out, Lovato è in forse.

Con Bronn fuori dai piani e Daniliuc infortunato, il tecnico ha soltanto due centrali di ruolo (Gyomber e Fazio). La speranza è di recuperare Lovato in extremis, viceversa o sarà adattato uno tra Bradaric e Mazzocchi o si passerà alla difesa a quattro.

In mediana sarà Mamadou Coulibaly ad affiancare Lassana Coulibaly mentre davanti è facile prevedere una staffetta tra Botheim e Dia. Oggi intanto la Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Legowski e si appresta ad annunciare anche gli acquisti del trequartista Martegani e degli attaccanti Ikwuemesi e Trivante. I primi tre dovrebbero essere regolarmente convocati per la trasferta dell'Olimpico.