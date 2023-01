Salernitana, esonerato Davide Nicola: fatale la disfatta di Bergamo

Nessuna sorpresa dopo le riflessioni delle ultime ore, Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. Questa mattina il club granata ha infatti deciso di sollevare ufficialmente dall’incarico il tecnico artefice della clamorosa salvezza conquistata nella scorsa stagione. Fatale la pesante sconfitta rimediata ieri pomeriggio a Bergamo.

Segue il comunicato emesso dalla società in mattinata: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il signore Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

Ufficializzato l’esonero, la Salernitana dovrà ora scegliere il sostituto di Nicola. Le piste D’Aversa, Di Francesco, Mazzarri e Semplici restano percorribili, ma nessuna di queste sembra però convincere del tutto il presidente Iervolino.