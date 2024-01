Sconfitta dolorosa e pesantissima per la Salernitana contro il Genoa all'Arechi: ora la corsa salvezza diventa una scalata sempre più ardua. Il quart'ultimo posto resta distante sei punti ma a preoccupare è soprattutto la prestazione dei granata di Pippo Inzaghi che squalificato non era non panchina (al suo posto D'Angelo) e la cui posizione dopo questo brutto ko potrebbe diventare a rischio.

Un clamoroso passo indietro dei granata rispetto alle ultime tre prove contro tre grandi del campionato, Milan, Juve e Napoli. La Salernitana ha steccato la partita sulla carta più agevole ripiombando in una prova grigia che mancava da tempo. Illusorio il gol del vantaggio di Martegani in avvio di gara, il Genoa pareggia dopo poco con Retegui e poi non corre grossi pericoli con i granata che riescono a regalare solo qualche fiammata come il colpo di testa di Tchaouna deviato in angolo da Martinez nel recupero del primo tempo. Poi l'ennesima ingenuità della stagione, il fallo di mani di Lovato che sbaglia un anticipo di testa su Retegui determina il rigore realizzato da Gudmunsson. E da quel momento, eccezion fatta per la traversa colpita da Candreva con una punizione dal limite fischiata da Orsato un pizzico oltre l'area di rigore la squadra si spegne e non riesce a produrre nulla di positivo.

Il vantaggio dei granata arriva al 2’: azione elaborata bene sulla sinistra da Candreva e Bradaric e conclusa ancora meglio da Martegani con un destro fortissimo all'incrocio dei pali. Bella azione e bel gol anche del Genoa, verticalizzazione di Badelj e sinistro sul primo palo di Retegui che supera Ochoa. Dopo il gol il centravanti del Genoa esulta con i compagni e uno snack lanciato dai tifosi in curva sud lo colpisce alla testa: il centravanti va a terra ma si rialza subito e corre verso il centrocampo, mentre Strootman raccoglie la merendina e la mangia. Dalla curva sud vengono lanciati anche altri oggetti, tra cui una pietra, che viene raccolta da Orsato che la consegna al quarto uomo.

Il Genoa passa in vantaggio con il rigore di Gudmunsson, concesso per fallo di mani di Lovato in area di rigore. La Salernitana reagisce subito, Tchaouna va via in serpentina e viene messo giù da Bani; dal limite calcia fortissimo la punizione Candreva e colpisce la traversa piena. In una stagione difficile tutti gli episodi continuano a girare ancora una volta male per la Salernitana.

Inzaghi lancia il neoacquisto Basic dal primo minuto, poco brillante nella sua partita di esordio, nel centrocampo a tre con Maggiore c'è Martegani il migliore in campo. Male gli altri: i difensori centrali ballano, il centravanti Simy viene controllato agevolmente dai difensori del Genoa, spento rispetto alle ultime partite anche Tchaouna.

In campo Kastanos, il cipriota torna dopo l'infortunio di Verona per mettere ordine in un momento di difficoltà con errori ripetuti in fase d'impostazione dei difensori, prima di Lovato e poi di Gyomber. Altri due cambi poco dopo, Zanoli all'esordio anche lui e Ikwuemesi e la Salernitana nell'ultimo quarto d'ora si affida al doppio centravanti. Ma non cambia nulla perché la formazione di Pippo Inzaghi non punge più. Lunedì prossimo ci sarà un'altra partita all'Arechi contro la Roma, la prima delle ultime 17 gare del campionato: Salernitana che potrebbe ritrovare Dia che sta smaltendo l'infortunio muscolare. E poi sono attesi altri rinforzi di mercato.