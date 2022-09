Salernitana, in Europa solo Stoccarda e Strasburgo hanno pareggiato di più

Cinque risultati utili consecutivi, che stanno lanciando in classifica la Salernitana in questo avvio di campionato, ma appena una vittoria conquista (contro la Sampdoria). Tradotto, vuol dire che sono già quattro i pareggi inanellati dalla squadra di Davide Nicola dopo appena sei giornate trascorse in Serie A.

Un dato che non deve certamente preoccupare in questa fase della stagione, le vittorie non tarderanno ad arrivare visto quello che sta mettendo in mostra la squadra, ma intanto in Europa tra i cinque principali campionati quasi nessuno ha pareggiato così tanto. Soltanto lo Stoccarda in Bundesliga e lo Strasburgo in Ligue 1 si sono dovuti accontentare più volte di un punto al triplice fischio finale, per l’esattezza cinque e quindi una in più rispetto alla Salernitana che venerdì sera, però, nello scontro diretto contro il Lecce non potrà accontentarsi di un nuovo pari.