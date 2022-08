Salernitana, è fatta per il difensore Bronn ex Metz

In attesa di Candreva, Maggiore e dell'attaccante, per ognuno di loro le tempistiche sono decisamente differenti, la Salernitana ha definito quest'oggi l'ingaggio del difensore Dylan Bronn. Il classe 1995 ex Metz arriva in granata a titolo definitivo, per lui un contratto fino al 2025. Già in giornata si è messo a disposizione di mister Nicola, consapevole del fatto che domenica sera per il debutto in campionato contro la Roma potrebbe anche trovare a sorpresa un posto da titolare nella difesa granata. Bronn, che in passato ha giocato per il Cannes, il Niort e il Gent, ha scelto il 2 come numero di maglia.