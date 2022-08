Salernitana, è fatta per il difensore Daniliuc

In attesa di capire se verrà fatto uno sforzo per il tanto atteso numero nove, la Salernitana ha definito in queste ore l'ingaggio del difensore Flavius Daniliuc mettendo così a disposizione di Nicola una pedina importante non solo dal punto di vista patrimoniale (classe 1999) ma anche numerico visti i numerosi infortuni nel reparto arretrato.

L'ex Nizza nella serata di domenica ha raggiunto la città di Salerno in compagnia della famiglia, nella giornata di oggi invece svolgerà prima le visite mediche e poi metterà la firma sul contratto (possibile durata di quattro anni). Il club granata per assicurarsi il difensore austriaco ha sborsato nelle casse del club francese 5 milioni di euro.