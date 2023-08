Salernitana, è fatta per Tchaouna: l'ex Rennes pronto alla firma

Ancora una novità, forse l'ultima della campagna acquisti della Salernitana targata 2023-24. Nelle prossime ore, infatti, il club granata annuncerà l'ingaggio dell'esterno offensivo Loum Tchaouna.

Il classe 2003 arriva a titolo gratuito ma con una percentuale di rivendita in favore del Rennes che saluta dunque l'attaccante con passaporto francese che nella scorsa stagione è stato impegnato in Ligue2 (la Serie B italiana) con il Digione segnando un solo gol in 28 gare. Tchaouna firmerà un contratto della durata di quattro anni con la Salernitana e nella giornata di domani sosterrà il primo allenamento con i suoi compagni di squadra.