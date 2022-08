Salernitana, è fatta per Vilhena: indosserà la numero dieci

Dopo il consueto rito delle visite mediche svolte questa mattina in città, nel pomeriggio Tonny Vilhena ha poi messo la firma sul contratto diventando così a tutti gli effetti un calciatore della Salernitana. Il centrocampista classe 1995 lascia l'Espanyol e si accasa in granata a titolo temporaneo per un anno con diritto di riscatto. L'olandese, che indosserà la maglia numero 10, è cresciuto nel Feyenoord dove ha giocato più di 200 gare in sette stagioni, nel 2019 poi si è trasferito al Krasnodar dove è rimasto fino a gennaio scorso prima del trasferimento all'Espanyol.