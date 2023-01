Salernitana, Fazio out un mese: contro il Napoli assente anche Bronn

In attesa di capire a chi toccherà scegliere gli uomini da mandare in campo sabato allo stadio Arechi contro il Napoli, in casa Salernitana c’è da fare i conti con i diversi problemi che condizionano e condizioneranno le scelte nel reparto difensivo.

A Bronn, assente già a Bergamo causa fastidi muscolari che lo terranno fuori per almeno un’altra settimana, si aggiunge il capitano Fazio che domenica scorsa a Bergamo ha rimediato una lesione al gemello del polpaccio sinistro. Il difensore argentino sarà out molto probabilmente per un mese.

L’unica notizia positiva riguarda il rientro di Daniliuc dopo il turno di squalifica scontato nell’ultima giornata di campionato.