Salernitana, Fazio prova a stringere i denti per una maglia da titolare contro l'Udinese

Ritrovare il capitano per provare a ritrovare anche la stabilità difensiva persa.

O forse meglio dire quasi mai avuta. Federico Fazio continua a spingere forte in questi giorni per riprendersi una maglia da titolare.

Dopo aver alzato bandiera bianca anche contro il Monza, per evitare così ricadute, nel corso della settimana l'argentino proverà a velocizzare i tempi in modo così da riprendersi in un colpo solo la fascia da capitano, la maglia da titolare e la leadership del reparto arretrato.

Nei prossimi giorni allo staff medico e tecnico il compito di prendere la decisione finale, decisioni che andranno prese anche per Manolas e Boateng alle prese attualmente con leggeri fastidi muscolari.