Salernitana, filo diretto con la Juve per Kastanos e Rovella

Il tempo stringe e il direttore sportivo De Sanctis ha il compito di regalare a Davide Nicola gli ultimi rinforzi. Almeno quattro, ma potrebbero essere anche di più. Tra le operazioni più importanti quelle legate al centrocampo, dove servono almeno due uomini per completare il reparto mediano. L'operazione più vicina alla conclusione è quella che riguarda il cipriota Grigoris Kastanos che potrebbe ritornare in granata ma questa volta a titolo definitivo. La trattativa con la Juventus, proprietaria del cartellino, prosegue a passo spedito e la firma sul contratto sembra ormai vicinissima. Più complicata invece, complice anche l'interessamento del Monza, la pista che porta a Nicolò Rovella che in caso di fumata bianca arriverebbe comunque soltanto in prestito. Il ds De Sanctis sta tentando il tutto per tutto ma restano ancora alcuni ostacoli da far superare soprattutto all'ex Genoa più che alla Juve.