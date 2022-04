Salerno spinge la Salernitana: «Osiamo e sogniamo insieme»

Quel ruggito verso la curva a quindici secondi dal fischio finale, abbondantemente dentro il terreno di gioco, è Davide Nicola. È fame, coraggio e consapevolezza iniettati nelle vene di una Salernitana che batte pure la Fiorentina, ne vince tre in otto giorni e adesso si esalta. Con merito. L'esortazione del tecnico sui social è «osiamo, sogniamo». La replica in sala stampa con l'aggiunta, scontata, dei piedi per terra: «La vittoria è frutto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati