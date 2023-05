Salernitana-Fiorentina 3-3, non basta la tripletta di Dia, pari di Biraghi nel finale

Non basta alla Salernitana la tripletta di un sontuoso Dia (superato il record di gol in A di Di Vaio) per mettere al tappeto un’ottima Fiorentina che si salva però soltanto a cinque minuti dal termine con una punizione beffarda di Biraghi (3-3). La gara dell’ex Paulo Sousa la vive dalla tribuna stampa complice il turno di squalifica, ma la vive anche mandando in campo una Salernitana leggermente diversa rispetto agli standard. Complice il forfait di Candreva e con Kastanos lasciato per un turno a rifiatare in panchina, il portoghese cambia le carte in tavola proponendo un più abbottonato 3-5-2 con Maggiore in mediana e Botheim al posto di Piatek. Scelte che all’inizio sembrano funzionare molto bene.

Gonzalez risponde a Dia: nella propria metà campo, nonostante il tentativo di Barak al 3’, viene concesso poco spazio centralmente al fraseggio viola, in quella avversaria si trovano invece gli spazi giusti per poter far male. Come al 10’ quando dopo l’uno-due tra Botheim e Bradaric il solito Dia si invola sotto la sud e dopo la sterzata verso l’interno che fa cadere Igor batte anche Terracciano sul suo palo. L’Arechi impazzisce ma non si tranquillizza. Il vantaggio, infatti, non basta. I minuti passano e, dopo aver perso per un problema muscolare Gyomber, la Salernitana si ritrova costantemente a dover rincorrere la Fiorentina che una volta velocizzati i ritmi riesce anche a rendersi finalmente pericolosa. Dopo non aver sfruttato al 33’ con Gonzalez un clamoroso regalo granata, al 36’ ecco il pari proprio a firma dell’argentino che si prende la rivincita svettando (troppo facilmente) sul nuovo entrato Daniliuc.

Biraghi decisivo nel finale su punizione: gol a parte, la Fiorentina è ormai completamente padrona della partita. Lo dimostra anche a inizio ripresa quando prova a spingere ancora più forte sull’acceleratore, ma anche questa volta non fa i conti con l’incontenibile Dia e con le ripartenze devastanti dei granata che in questa circostanza sono più costanti e che per un attimo fanno sperare alla vittoria. Ma ai gol di Dia (59’ e 79’ su rigore) rispondono prima Ikone al 71’ e poi soprattutto Biraghi all’85’ con una punizione angolata che sorprende Ochoa bravissimo però d’istinto qualche minuto prima sul rimpallo Daniliuc-Jovic. E così alla Salernitana tocca nuovamente “accontentarsi” dell’ennesimo (positivo) pareggio che vuol dire decimo risultato utile consecutivo e nuovo passettino fatto verso la salvezza.