Salernitana-Fiorentina: Nicola: «Sarà un clima bellissimo, osiamo»

La svolta è finalmente arrivata, ma non può bastare. Lo impone la classifica. Nonostante le due vittorie consecutive, infatti, la Salernitana è obbligata a concedere il tris contro la Fiorentina domani allo stadio Arechi: “Non mi piace il concetto di giocarci la vita, fuggo dai luoghi comuni che non permettono di crescere, non esiste quindi l’ultima spiaggia o le sei finali. Stiamo costruendo una rincorsa, per cui scendiamo sempre in campo con la volontà di voler fare e con l’animo di voler osare, altrimenti non avremmo neppure il tempo di poter costruire quello che ci interessa. Domani incontreremo una squadra importantissima sia per identità di gioco che per il campionato che sta disputando – ha detto nel corso della conferenza stampa streaming il tecnico dei granata Davide Nicola -. Ci sarà un clima bellissimo, dovremo essere squadra per tutti i novanta minuti e riuscire a dosare bene le energie. Al tempo stesso, però, bisognerà dare tutto quello che avremo, cì sarà la possibilità di cambiare a gara in corso e per questo motivo suddivideremo gli sforzi tra tutti per poter essere così competitivi. Dovremo essere abili e precisi nel palleggio, dovremo osare, ma dovremo anche essere bravi a contrastare il loro gioco per riproporre subito il nostro. Servirà una partita a tutto tondo contro l’avversario più in forma del campionato”.

Per la gara contro i violi Nicola recupera Ruggeri ma soprattutto Radovanovic, mentre non sono stati convocati Gagliolo, Obi, Coulibaly M. e Kechrida per infortunio, Mousset che solo negli ultimi giorni è rientrato in gruppo e Jaroszynski, Veseli e Vergani per scelta tecnica: “Radovanovic ieri non si è allenato solo a scopo precauzionale, così come la gran parte dei calciatori che hanno giocato a Udine. Gli impegni ravvicinati fanno sì che il lavoro settimanale non sia sempre tecnico-tattico, ma che ci siano anche strategie di recupero fisico e psicologico che sono un allenamento a tutti gli effetti. Per certi versi anche più importante. Domani mattina avremo un breve risveglio muscolare e valuteremo tutto, è possibile che ci siano dei cambi in formazione ma non posso anticipare molto. Chiedo ai tifosi di dimostrare ancora una volta non l’impegno e il tifo, ma la cultura straordinaria di chi tifa per i propri colori e non contro gli altri. Cercheremo di dare tutto, ma ovviamente non sappiamo cosa succederà. Se saremo bravi e perfetti, o quasi, ci sarà qualche possibilità in più”. Per la sfida di domani si preannunciano ventimila tifosi allo stadio Arechi.