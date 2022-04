Salernitana-Fiorentina, via alla missione salvezza

«La volontà di fare con l'animo di osare». Stavolta lo slogan lo conia proprio Davide Nicola, solitamente restio ad usare frasi ad effetto. Il tecnico della Salernitana, che fino ad una settimana fa era data per spacciata, oggi ha la possibilità di mantenere ancora accesa se non addirittura viva la fiammella della salvezza. Grazie alle due vittorie di fila in trasferta infatti (con la Samp e con l'Udinese nel recupero di mercoledì scorso), i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati