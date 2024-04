Salernitana, tanti dubbi in mediana: Legowski pronto a tornare titolare

Tanti dubbi e, al momento, una sola certezza che si chiama Mateusz Legowski. Per la sfida casalinga contro la Fiorentina in programma domenica pomeriggio Colantuono tornerà, quasi certamente, ad affidarsi al polacco dal primo minuto.

Una scelta dettata anche e soprattutto dai tanti problemi che hanno e che continuano a colpire il centrocampo della Salernitana. Se per quello che riguarda Coulibaly non ci sono dubbi sul forfait complice la squalifica rimediata post Lazio, per Maggiore, Basic e Kastanos tocca invece attendere i prossimi giorni per avere risposte precise dallo staff medico sui rispettivi acciacchi fisici.

Risposte che porteranno, di conseguenza, il tecnico granata a scegliere tra il centrocampo a quattro e il centrocampo a tre.