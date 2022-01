Salernitana, Iervolino già protesta: «Sospendere i prossimi due turni di A»

Per l'ufficialità dell'investitura di presidente bisognerà attendere ancora, lui ed i tifosi si augurano non molto tenendo conto che il calciomercato è già cominciato, ma in attesa di quel momento Danilo Iervolino parla già da numero uno della Salernitana.

Dopo le interviste ai media dei giorni scorsi, questa mattina sui propri social ha espresso il suo punto di vista sull'eventuale sospensione del campionato di Serie A: «I livelli di contagio raggiunti nelle ultime settimane sono un effetto preoccupante del diffondersi della pandemia. In questo quadro epidemiologico sarebbe auspicabile che tutti, congiuntamente, ci adoperassimo al fine di frenare l’avanzata del virus. Non può sottrarsi da una simile responsabilità il mondo dello sport, che ha l’obbligo di preservare la salute di tutti i suoi affiliati e d appassionati. Ritengo ragionevole che la Lega di serie A adotti gli opportuni provvedimenti al fine di sospendere le prossime giornate di campionato la cui regolarità, peraltro, potrebbe essere compromessa dalle numerosi defezioni che ogni club, purtroppo, conta tra i suoi tesserati. Mi auguro che lo sport continui a rappresentare limpidamente i suoi valori fondanti di responsabilità e rispetto».