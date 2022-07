Salernitana-Galatasaray 1-1, Seferovic risponde a Botheim

Carattere, personalità, ma qualità solo a sprazzi. Ma pazienza, per questo ci sarà tempo in futuro. La Salernitana, infatti, può ritenersi soddisfatta non solo per l’1-1 contro il Galatasaray ma anche perché si conferma squadra ostica contro un avversario più quotato e di caratura europea. Anche questa volta la formazione è decisamente atipica, tradotto imbottita sia di titolari (Fazio, Coulibaly L., Bohinen) che di possibili partenti (Motoc, Kechrida, Cavion). Tutto questo non solo per la mancanza di alcuni rinforzi, ma anche per il forfait dei vari Radovanovic, Gyomber, Mazzocchi, Sambia, Ribéry e Bonazzoli. E così in attacco c’è spazio per la nuova coppia Valencia-Botheim. Proprio loro sono i grandi protagonisti in avvio di partita, ma è tutta la Salernitana che approccia bene. Aggressione alta e buona circolazione di palla, due qualità che permettono già al 5’ di assaporare il vantaggio con Valencia che, servito da un propositivo Botheim, sfiora il palo con un bel diagonale.

All’11 i due attaccanti si invertono nei ruoli e, coincidenza oppure no, cambia anche lo scenario: questa volta dunque Valencia si traveste da assist-man e Botheim da finalizzatore. E che finalizzatore. Il norvegese sembra il miglior Alberto Tomba, salta due uomini con estrema eleganza e poi con un bel tocco di piatto porta avanti la Salernitana. Ma il vantaggio dura molto poco. Davvero poco. Tempo due minuti e Seferovic, vecchia conoscenza del calcio italiano, si ritrova da solo davanti a Sepe e così non deve far altro che appoggiare in rete. Il pari ristabilisce in un attimo anche l’equilibrio in campo, la Salernitana comunque è brava a tenere testa limitandosi a concedere solo un’occasione al 31’ al solito Seferovic (para Sepe). In attacco, invece, non sempre la manovra è fluida come in avvio (unico spunto il colpo di testa di Botheim al 31’), in più al 26’ Bradaric è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un fastidio muscolare (al suo posto Jaroszynski).

Le cose nella metà campo offensiva non migliorano neppure nella ripresa, ma di fatto è la partita che diventa meno divertente. In qualche circostanza ci provano i turchi ma prima Sepe, al 55’ su Seferovic, e poi Fiorillo, al 75’ su Yilmaz, evitano lo svantaggio. Poi, però, nel finale un po' a sorpresa la Salernitana, che perde per un problema fisico anche Mamadou Coulibaly, cambia marcia e si fionda in attacco con molta più convinzione, all’80 Boultam costruisce anche la palla gol del possibile nuovo vantaggio ma D’Andrea spara alto dall’interno dell’area di rigore. Il punteggio, quindi, non cambia, ma non cambiano neppure le risposte ricevute da Davide Nicola.