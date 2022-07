Salernitana-Galatasaray 1-1 e i granata tornano in Italia

La Salernitana fa bella figura al cospetto del Galatasaray, chiude il ritiro austriaco senza sconfitte, ma perde... ancora pezzi. L'1-1 finale di Innsbruck lascia ben sperare per il prosieguo. Tuttavia, le uscite anzitempo di Bradaric (25') e Mamadou Coulibaly (dopo soli 3' dal suo ingresso nella ripresa) per noie muscolari fanno scattare nuovi campanelli d'allarme. «Hanno sentito indurimenti, precauzionalmente si sono fermati», trapela dal club. Occorrerà valutare le loro condizioni fisiche al rientro in Italia, al pari di Radovanovic (domani risonanza al polpaccio, c'è fiducia per il rientro in gruppo da lunedì con vista sulla Coppa Italia, al pari di Ribéry). Per Gyomber c'è da attendere: la Roma nel mirino.

Buona figura contro i turchi, si diceva. Il cavalluccio ha mostrato carattere e diligente applicazione di quanto provato in allenamento, dalla costruzione dal basso all'aggressione in casi opposti. Può migliorare la manovra, ma Bohinen e le mezzali Lassana e Cavion quest'ultimo volenteroso e in campo 90 minuti hanno dato segnali confortanti nei primi 45 minuti. Chiaramente, serve rimpolpare il reparto. Buona intesa tra Valencia e Botheim, schierati titolari in avanti nel 3-5-2. Proprio il norvegese ha portato in vantaggio i campani con una gran giocata da vero bomber in area (11’); due minuti dopo, il pareggio della squadra di Okan con Seferovic in un'azione nata da un errore di Pirola. L'unico neo di una discreta prova dell'ex Monza, schierato sul centro-sinistra del pacchetto arretrato completato da Motoc sul lato opposto e da Fazio in mezzo. Ha tenuto botta Jaroszynski, che ha rimpiazzato Bradaric a metà prima frazione. Nella ripresa girandola di cambi, una mezzora di 3-4-2-1 (Vergani e D'Andrea, che ha sciupato una ghiotta opportunità, dietro Kristoffersen) e il risultato che non è cambiato, nonostante la spinta maggiore del Galatasaray. Bonazzoli e Sambia si sono allenati prima del match: il francese è ancora indietro.

Capitano ieri sera, Federico Fazio ha tracciato il bilancio del precampionato: «Abbiamo fatto un buon ritiro, chiudendolo con una grande prestazione. Purtroppo ci sono ancora problemi muscolari, anche nelle altre partite diversi giocatori non hanno potuto giocare, anche Lovato è fuori. Ma siamo contenti, c'è ancora voglia di conoscerci ed imparare. È importante amalgamare il gruppo, capire come vuole giocare il mister. Dai nuovi arrivati ho visto voglia di fare, questo è ciò che conta». Focus salvezza: «L'anno scorso è stato bello, ma guardiamo avanti. L'obiettivo è lo stesso, senza arrivare all'ultima giornata. Dobbiamo ancora lavorare sotto l'aspetto atletico, dalla prossima settimana inizierà la routine da partita. Io mi sento bene, non facevo un ritiro da tre anni. La società sta allestendo una grande squadra e abbiamo la voglia di iniziare col piede giusto davanti ai nostri tifosi. Pensiamo a iniziare col piede giusto».

Ieri la Salernitana era in trasferta, la colonia turca a Innsbruck era superiore. Dei 3mila presenti, solo un centinaio era di fede granata; alcuni da Salerno per una toccata e fuga, altri dalla vicina Germania: presente il Centro Storico, la Brigata Monaco di Baviera, club Mai Sola e una rappresentanza del Centro Coordinamento, che domani sarà a Fugen per consegnare una targa alla società. Sul fronte ordine pubblico, tutto (o quasi) tranquillo. L'unico episodio si è verificato in un pub di Innsbruck poco prima di mezzogiorno, quando cinque tifosi turchi forse alterati dall'alcool si sono avvicinati a una famiglia salernitana, scalciandole uno sgabello contro. Parapiglia di pochi secondi e pronto intervento della polizia locale, che si trovava fortuitamente nei dintorni. Oggi riposo assoluto per la Salernitana. Il gruppo ha organizzato una giornata in baita per scaricare le tossine. Domattina ultimo allenamento a Jenbach: sarà già rifinitura pre triangolare. Poi, pranzo e partenza per Napoli in charter nel pomeriggio. Appello della curva sud: «Ripartiamo dal 22 maggio, da quelle lacrime di felicità. Ci emozioniamo al solo pensiero che si torna su quei gradoni. Sabato dimostriamo il nostro amore dopo anni di delusioni e false speranze. Finalmente ci apprestiamo a vivere la prima vera stagione liberi da vincoli e fattori imponderabili, con una società solida alle spalle. Invitiamo tutta la tifoseria ad essere presente anche in considerazione dello scopo nobile dell'evento, con incasso interamente devoluto alla sezione di Salerno dell'Ail».