Salernitana-Genoa 1-2: non basta il vantaggio di Martegani, ora è durissima

Una sconfitta che fa male, che complica ulteriormente i piani salvezza. Il crollo casalingo contro il Genoa lascia la Salernitana all'ultimo posto in classifica e di conseguenza la lascia distante 6 punti dal Cagliari.

Per il delicato scontro salvezza (bombe carta e fumogeni lanciati all'esterno dello stadio dai tifosi ospiti), lo squalificato Inzaghi punta sull'ultimo arrivato Basic che si posiziona così subito in mediana al fianco di Maggiore e della sorpresa Martegani che dopo appena due minuti con un potente sinistro chiude alla perfezione un'azione da applausi gestita da Simy, Candreva e Bradaric.

Caricata nel pregara dal discorso del dg Sabatini e in campo dai quasi 18mila dell'Arechi, la Salernitana risponde presente non solo in avvio ma riesce a giocare con la giusta intensità e lo giusto spirito nel corso dell'intero primo tempo. Tutto ciò nonostante il pari del Genoa arrivi presto, molto presto. Esattamente dopo undici minuti dal vantaggio, quando Retegui torna al gol dopo quattro mesi di astinenza al termine di un ottimo uno-due con Badelj.

Lovato decisivo nella propria area: ma come detto l'immediato 1-1 non fa crollare le certezze della squadra di Inzaghi brava a fraseggiare spesso e volentieri nella metà campo offensiva. Sulla torta, però, manca la cosiddetta ciliegina, e cioè il gol. Ma del resto se non tiri verso la porta avversaria tutto diventa inevitabilmente iù complicato. L'unica vera occasione viene costruita allo scadere dei primi quarantacinque minuti di gioco quando, dagli sviluppi di un angolo, Maggiore di testa costringe Martinez a salvarsi sul primo palo. Chi non si salva è invece Lovato che al 56' macchia non solo la sua (nuova) positiva prestazione ma complica a sorpresa i piani della Salernitana. In maniera goffa l'azzurrino tocca il pallone con il braccio in area di rigore e regala così nel vero senso della parola il rigore a Gudmundsson che con un bolide centrale batte Ochoa e ribalta il punteggio.

Una traversa di Candreva e nulla più: all'inizio la Salernitana risponde con le solite armi (i centrali cominciano l'azione, i terzini spingono costantemente, Martegani supporta Simy), poi però al problema occasioni non create (traversa di Candreva al 62' su punizione) tocca fare i conti anche con la bravura del Genoa che invece di abbassarsi prova a giocare senza paura facendo di fatto addormentare la partita e concedendo alla Salernitana solamente un colpo di testa a Maggiore pochi secondi prima dell'inizio del recupero. Terminati i cinque minuti la gara dell’Arechi non diventa purtroppo quella della tanto attesa svolta in chiave classifica, ma chissà che a questo punto non diventi invece quella della svolta tecnica. Al duo Iervolino-Sabatini il compito ora di rimboccarsi le maniche e provare a rianimare una volta e per tutte la Salernitana.