Salernitana-Genoa, Inzaghi alla vigilia: «Vincere a tutti i costi»

Il momento è davvero importante per la Salernitana, ora non possono più bastare le buone prestazioni ma servono anche e soprattutto i punti per continuare a credere nella salvezza. Serviranno soprattutto domani pomeriggio quando all’Arechi arriverà il Genoa.

“Vogliamo fare noi la partita, comandare e vincere col giusto rispetto per una squadra forte e ben allenata da un mio grande amico. Vogliamo vincere a tutti i costi, in precedenza dovevamo interpretare partite difensive mentre domani sarà un altro tipo di partita– ha detto a poche ore dalla gara Pippo Inzaghi in conferenza stampa -. Siamo un po’ in ritardo ma l’atmosfera mi piace, abbiamo tanti punti a disposizione e avremo tre partite su quattro in casa. Quando hai questa voglia prima o poi gira a tuo favore, ma dobbiamo essere quelli che siamo stati da Bergamo in poi. Questa squadra ora ha un’anima”.

Per lo scontro salvezza di domani pomeriggio il tecnico dei granata dovrà fare i conti con rientri e assenze importanti: “Abbiamo qualche uomo in più rispetto alla precedente settimana, al di là del fatto che purtroppo abbiamo perso Fazio.

Il modulo mi interessa poco, abbiamo giocatori che possono interpretare tutti e due i moduli che stiamo utilizzando. Basic? quando arrivano i nuovi cerco di capire come stanno, spesso la prima partita non li utilizzo subito ma Basic giocherà perché è forte, lo abbiamo voluto, crediamo tantissimo in lui e mi preoccupa poco se ha giocato zero volte, si è presentato molto bene. Kastanos oltre ad essere un gran giocatore si sta dimostrando un leader. Un altro, con l’infortunio che ha avuto, non sarebbe stato convocabile e invece ha stretto i denti perché ama la Salernitana e questo gruppo, vorremmo farlo giocare ma il dottore mi ha pregato di inserirlo solo se c’è proprio bisogno”.