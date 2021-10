Salernitana-Genoa live dalle 15 Serve una vittoria per la svolta

Dentro o fuori. Una vittoria per la svolta. Un qualsiasi altro risultato per sprofondare in classifica e confermare una crisi (irreversibile?) che in casa granata si sta vivendo sopratutto in termini di risultati. La gara di questo pomeriggio tra Salernitana e Genoa all'Arechi è già uno scontro salvezza dopo appena sei giornate di campionato. Sopratutto per gli uomini di Castori che guardano tutti dal basso verso l'alto con un solo punticino in graduatoria e tante occasioni sprecate o gettate alle ortiche fino ad oggi.

La partita in diretta

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, L. Coulibaly; Kastanos; Ribery; , Gondo. Allenatore: Castori. A disposizione: Fiorillo, Zortea, Bogdan, Kechrida, Veseli, Jarowzynski, Delli Carri, Schiavone, Obi, Kastanos, Simy, Djuric, Bonazzoli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; , Sabelli, Badelj, A . Touré; Cambiaso, Kallon, Rovella, Destro. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Semper, Marchetti, Vasquez, Ghiglione, Galdames, Melegoni, Behrami, Hernani, Ekuban, Pandev, Fares, Bianchi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.