Salernitana, due gol al Cracovia ma si fa male Lovato

Con due gol in avvio la solita Salernitana incerottata, ma meno brillante rispetto all’amichevole con l’Hoffenheim, si sbarazza dei dilettanti del Wieczysta Cracovia nell’ultimo giorno della prima parte del ritiro estivo. Come nelle precedenti amichevoli anche questa volta Davide Nicola deve rinunciare dunque a un bel po' di calciatori, otto per la precisione: Fazio, Radovanovic, Mantovani, Bogdan, Gyomber, Sambia, Valencia e Mazzocchi messo ufficialmente out da un problema muscolare ma in realtà sempre più vicino alla cessione. Ma al 38’ diventano addirittura nove gli assenti quando il nuovo arrivato Lovato si fa male alla caviglia e, in lacrime, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. In avvio, invece, sono i gol a caratterizzare la partita.

I granata, infatti, partono con il piede premuto sull’acceleratore e in appena sei minuti colpiscono per due volte i polacchi. Al 4’, dopo il fallo commesso su Lassana Coulibaly, capitan Ribéry segna dal dischetto, al 6’ invece il francese serve Botheim che solo davanti al portiere avversario non deve far altro che appoggiare in porta. Dopo un ottimo inizio la Salernitana rallenta però i ritmi e a differenza del test contro l’Hoffenheim non riesce a proporre con la stessa facilità un gioco piacevole ma soprattutto intenso. Fatta eccezione per qualche sporadica occasione, bisognerà poi annotare soltanto il gol annullato per fuorigioco a Simy al 71’. Al triplice fischio finale il rompete le righe per i granata che torneranno a lavoro in Austria sabato 23 luglio.