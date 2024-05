Salernitana, sesto in giorno in ospedale per Gomis: proseguono gli accertamenti

Sono diventati sei i giorni trascorsi da Iron Gomis presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.

Complice il malore accusato nella mattinata di martedì scorso all'interno della propria abitazione, il centrocampista della Salernitana sta continuando a svolgere tutti gli accertamenti del caso per comprendere le reali cause della problematica nata a inizio settimana. Il francese sta bene ma resta, quindi, in attesa delle ultime risposte da parte dei medici.

Ciò vuol dire che per uno dei rinforzi di gennaio sarà impossibile essere a disposizione per il posticipo di campionato contro l'Atalanta, e forse non solo, in programma lunedì, ma oltre a Gomis all'Arechi mancheranno anche gli infortunati Ochoa, Boateng, Gyomber, Maggiore, Kastanos e Candreva.