«Macte animo e forza granata». Si è chiuso così ieri sera il discorso del presidente al galà di Natale del cavalluccio marino. La famiglia Salernitana si è ritrovata per un party elegante e curato nei minimi dettagli nella cornice del Mec Hotel Paestum del Gruppo Acanfora. Presenti squadra al completo, staff, dipendenti, collaboratori, sponsor e naturalmente Danilo Iervolino con la moglie Chiara. Quasi tutti erano accompagnati dalle rispettive partner e figli. Un imponente servizio di sicurezza all'esterno della struttura, qualche tifoso curioso accontentato dai calciatori per qualche selfie.



Tre minuti di auguri, auspici, iniezioni di fiducia. La mission aziendale di Iervolino è «investire sui giovani, su una dirigenza di medio lungo periodo. Abbiamo una strategia, un progetto. Potremmo sbagliarci, è tutto perfettibile; però ce l'abbiamo. Mettiamo idee, grinta, coraggio, visione, abnegazione, anche importanti investimenti forse disallineati con una piazza così giovane dal punto di vista del calcio ad altissimi livelli. Lo facciamo proprio perché crediamo in voi», ha detto il presidente al microfono, rivolgendosi ai calciatori: «Non deludeteci, metteteci passione. Più che meritarla il presidente, allenatore, direttore e tutte le persone che vi supportano quotidianamente con la loro professionalità per fare al meglio il vostro lavoro, la merita una città che vi ama. Raramente c'è stato un rapporto così intenso di amore tra una squadra e la sua gente. Salerno avrà forse poco dal punto di vista industriale ma è concentrata su di voi».

Poi il discorso si è spostato su quel che attenderà Fazio e compagni dal 4 gennaio, sempre guardando negli occhi uno per uno: «Al rientro siamo attesi da quattro partite molto difficili ed anche noi ci aspettiamo un'energia fuori dal comune a prescindere dal risultato. Tutti vorrebbero fare il vostro lavoro, anche io darei tutto ma è meglio che lo facciate voi che avete fisico, talento e mentalità giusta. Io penso ad altro». Il sogno di Iervolino è «diventare un presidente diverso, di cui fidarsi. Sono uno che vuole allineare gli interessi. L'ho detto al mister il primo giorno che ci siamo incontrati, gli uomini che mirano tutti verso stessa direzione fanno cose straordinarie. Voglio il bene di Salerno, della Salernitana, vostro e dei tifosi che ritengo dei salutisti, perché vanno allo stadio per curare il proprio animo, tifare, accettare la sfida sperando di vincere. Siamo una grande famiglia». Applausi scroscianti in sala.



A fine serata la società ha donato ad ogni tesserato un prestigioso piatto di ceramica vietrese realizzato dal maestro Solimene con impresso un cavalluccio marino. L'appuntamento per tutti era fissato alle 19:30; tra i primi ad arrivare Botheim e Bohinen, ma anche il team Avallone. Poi tutti gli altri calciatori in abito sociale blu notte con scarpe sportive bianche e cravatta rigorosamente granata. La tenera difficoltà di qualche giovane calciatore ad annodarla, aiutato all'ingresso da alcuni inservienti, ha testimoniato il clima disteso. Nicola era solo, la direzione sportiva è giunta assieme: De Sanctis era scortato da Migliaccio e Loschiavo. C'erano anche i componenti della squadra legale, i prof. Fimmanò e Sica e l'avvocato Chiacchio. Fra gli invitati anche l'arcivescovo, Monsignor Andrea Bellandi, che è però rimasto a casa inviando un saluto. Hanno invece risposto all'invito il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il comandante della polizia municipale, Rosario Battipaglia e il presidente della Provincia, Franco Alfieri, seppur per un saluto fugace. L'unico assente (giustificato) era Ribéry, che ieri si è sottoposto all'intervento al ginocchio ad Innsbruck. La serata è entrata nel vivo alle 21, dopo il cocktail di benvenuto e le performances di musica dal vivo della band «Gruppo Arechi» nomen omen che hanno accompagnato tutta la cena. Tavoli personalizzati con il logo del club illuminato su un letto di pigne per un «Christmas dinner» di sostanza e qualità nel menu: cilindro di perla paestana dorato con cuore di carciofi su passatina di gialletti e pesto di rucola, bottoni con morbida di Paestum in salsa noci e sfoglia di ciliegino, maialino glassato all'aglianico con polenta al rosmarino, cimette di cicoria ripassate e cubo di tubero rosolato; per dessert il «parfait di bufala con fichi del Cilento e crumble al cacao e nocciola», non è mancata la torta finale.