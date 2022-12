Salernitana, Gyomber e Lovato tornano in gruppo

Buone notizie per Davide Nicola a due giorni dalla partenza per il ritiro invernale in programma in Turchia dall'8 al 14 dicembre (domani ultimo allenamento in città), quest'oggi infatti sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo i difensori Gyomber e Lovato che hanno finalmente smaltito i rispettivi problemi fisici (lesione muscolare per il primo, colpo alla testa per il secondo).

Regolarmente a disposizione anche Kastanos, Botheim e Valencia che nelle ultime ore sono ritornati a Salerno dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Restando proprio in tema di nazionali, avranno ancora dei giorni di riposo a disposizione Piatek, Dia e Bronn.