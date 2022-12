È il giorno di Guillermo Ochoa. Il 37enne portiere messicano è atteso all'aeroporto di Napoli e poi si trasferirà a Salerno per le visite mediche di rito. Porta spalancata per lui, in attesa di Sepe che dovrà guarire dall'infortunio al polpaccio. Prima di congedarsi dal Club America, il suo vecchio club, Memo (il soprannome) ha voluto ringraziare tutti attraverso una lunga lettera pubblicata sui social.



«Cerco nuovi orizzonti e continuerò a sognare da sveglio - ha scritto - Ora è il momento di cercare nuove sfide, nuove avventure che mi permettano di continuare a crescere come persona e come calciatore. Porterò in alto il nome del Messico per sentirmi orgoglioso. Lascerò che la vita continui a sorprendermi». Trascorrerà Natale all'ombra dello stadio Arechi. Al momento giunge in Italia non ancora accompagnato dalla famiglia: motivazioni feroci, numero 13 sulle spalle. Ha firmato un contratto di sei mesi, ma c'è anche la possibilità di un rinnovo per un altro anno, a fine stagione, se Ochoa avrà abbassato la saracinesca e fatto la differenza. La Salernitana affida ai suoi guanti il ruolo di ultimo baluardo contro il Milan alla ripresa delle ostilità e nel frattempo il direttore sportivo Morgan De Sanctis si rituffa nel mercato di riparazione con un altro obiettivo prioritario da raggiungere. L'allenatore Davide Nicola deve squadrare il foglio disponendo al più presto di un'alternativa all'infortunato Mazzocchi.



Sta abbozzando le prime prove tattiche alternando Candreva a Sambia sulla fascia destra, ma è solo un palliativo, soprattutto perché Candreva contro il Milan sarà squalificato. Un po' com'era accaduto per la ricerca spasmodica del portiere difficoltà ad andare a dama con il Torino per Berisha e con il Napoli per Sirigu, poi è arrivato il blitz per Ochoa la Salernitana ha mutato rapidamente strategie nelle ultime ore per l'ingaggio del quinto di destra. L'Atalanta vende e non presta Zortea, il Monza fa al momento melina per Birindelli ed a questo punto De Sanctis ha impostato una trattativa con l'Udinese. A Nicola, infatti, potrebbe essere consegnato il bravo Kingsley Ehizibue, 27 anni, 11 presenze in questo primo scorcio di stagione con la maglia dei friulani. Nell'ultima amichevole, giocata contro l'Athletic Bilbao, Ehizibue è stato alternato a Pereyra come quinto di destra ed è subentrato nel secondo tempo. Domani l'Udinese scenderà di nuovo in campo per sfidare il Lecce a porte chiuse e l'obiettivo della Salernitana è chiudere il cerchio già nelle prossime ore per sveltire tutto e allenarsi con un progetto di squadra definito, già anti-Milan.



Con il club friulano potrebbero essere aperte due piste di mercato: non solo Ehizibue ma anche il centrocampista Arslan, 32 anni. De Sanctis ha richiesto Sohm al Parma, ma gli emiliani hanno fatto muro: al momento non è possibile cederlo. Novità dal Brasile. La prima riguarda Mikael, che si sarebbe presentato di nuovo in sovrappeso agli allenamenti e l'Internacional non ha gradito. La Salernitana ha ribadito la propria posizione: Mikael è fuori dai radar granata fino a giugno 2023. A proposito di Internacional, alla Salernitana sarebbe piaciuto portare in granata il bravo Johnny, classe 2001, centrocampista centrale/trequartista. Il sondaggio c'è stato ma la trattativa non decolla perché i brasiliani vogliono subito monetizzare: non accettano il prestito con diritto o l'obbligo di riscatto e il cartellino è giudicato troppo costoso dal club del cavalluccio marino. Si è raffreddato l'interesse per l'under Raskin dello Standard Liegi: piace a Marsiglia e Fiorentina. Kastanos ha mercato in B, il Parma più delle altre. Gyomber ha il Kansas City tra i corteggiatori.

APPROFONDIMENTI Demme, Nicola spera: «È un ottimo calciatore» Salernitana, grinta Iervolino: patto di Natale

Kristoffersen ha rifiutato la B danese e la Salernitana continua a proporlo. Non è il norvegese, però, il giocatore che sposta gli equilibri di mercato, in prima linea. Solo previa cessione di uno tra Bonazzoli e Valencia, infatti, potrà essere ingaggiato un altro attaccante alla Djuric. A Nicola farebbe piacere che fosse proprio Milan, l'airone che fece gol al Milan la scorsa stagione al debutto dell'allenatore di origini piemontesi sulla panchina della Bersagliera. La Cremonese si fa avanti per Bonazzoli, ma adagio: De Sanctis chiede che venga acquistato a titolo definitivo.