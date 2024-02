La Salernitana ha trovato l'accordo con il Milan: riceverà in prestito Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002. Per tesserarlo ha dovuto, però, attendere il parere favorevole della Fifa, che si è pronunciata nella tarda serata di ieri. Prima di arrivare al Milan, Pellegrino aveva giocato a luglio in SudAmerica con il suo vecchio club, l'Atletico Platense. Lo aveva fatto in un periodo che in Argentina è chiusura della stagione 2022-23 e non apertura della nuova, 2023-24.

Questa è l'eccezione che ha sollevato il club rossonero, affinché la Fifa considerasse il suo arrivo a Milano primo e non secondo tesseramento nella stagione sportiva. Il via libera è arrivato e la Salernitana può tesserarlo: è scongiurato il rischio del terzo cambio di maglia, che avrebbe impedito il suo utilizzo. Il calciatore è ancora in età under: non fa cumulo in lista e si aggiunge alle rotazioni con Boateng e Pasalidis. Il Milan l'ha utilizzato per 68' di campionato, durante la trasferta di Napoli.

Ieri, nel frattempo, la Salernitana si è a lungo soffermata sul contratto di Jerome Boateng: l'esperto stopper, campione del mondo 2014 e amico di Ribéry, è arrivato in città accompagnato dal proprio agente, Tolga Dirican. Oggi sosterrà le visite mediche. Lo status di svincolato consente di tesserarlo anche il 2 febbraio, dopo la chiusura del calciomercato prevista stasera. Le riflessioni della Salernitana, invece, sono state di altra natura: economiche, con il lapis dietro l'orecchio, sempre condizionate dall'indice di liquidità che orienta le scelte. Conti fatti al centesimo: l'operazione Boateng costerà circa 1,5 milioni lordi, perché ai 500mila euro di ingaggio sono state sommate le commissioni per l'entourage del calciatore. Sui social network, invece, è comparso l'addio di Daniliuc ai colori granata. «Nessuno conosce il futuro: forse sarà solo un arrivederci ha scritto il difensore austriaco trasferitosi al Salisburgo Ringrazio Salerno per questi 18 mesi insieme. Come in tutte le belle storie abbiamo festeggiato e sofferto, ma fino all'ultimo abbiamo affrontato tutto sempre insieme, con il cuore ed a testa alta».

C'è poi fermento sulla trequarti. Jovane Cabral è protagonista in coppa d'Africa come Lassana Coulibaly. A differenza del centrocampista, però, Cabral sta cambiando squadra. Si trasferisce in Grecia: lo ha ingaggiato l'Olympiacos. Il club granata è pronto a rimpiazzarlo e ha chiesto a propria volta al Pisa di trattare la cessione di Emanuele Vignato. È un ex golden boy di Sabatini, ai tempi del Bologna. Poche frasi, datate 2021, rendono l'idea e documentano la stima: «Per Vignato vedo una carriera sfolgorante diceva l'attuale dg della Salernitana - Ha tecnica e forza nelle gambe eccezionali: vince duelli anche se sembra un bambino. Ho visto delle cose che mi hanno ristorato, il calcio è anche bellezza, non solo risultati». Ma adesso servono anche i risultati per salvarsi. «Vedremo se il calcio di Inzaghi, oltre ad essere propositivo, sarà pure redditizio», disse non a caso Sabatini, lo scorso 23 dicembre. Si vince con i gol, con gli attaccanti. Recuperato Dia, la Salernitana pensa ad un altro giocatore più fisico e strutturato, che faccia reparto. Si è concentrata sull'uzbeko Shomurodov. Dall'Olympiacos è in uscita Jovetic, con Sabatini all'Inter. Nel frattempo il Milan, con il quale sta trattando Pellegrino, ha il "problema" di Rebic che il Besiktas non vuole più. Lo sta, dunque, proponendo. Fa altrettanto la Salernitana con Mikael: il mercato brasiliano resterà aperto fino al 7 marzo e Sabatini non ha perso la speranza di piazzarlo altrove. Nel frattempo è stata ufficializzata la cessione di Botheim al Malmoe. A Verona c'è sempre Bonazzoli.

Manca all'appello un centrocampista muscolare che possa essere abbinato a Coulibaly. Makengo riflette ad oltranza ed è necessario cambiare obiettivo. Una pista calda porta ad Alan Browne, irlandese, capitano del Preston North End, club inglese di Championship. A proposito di giocatori per il reparto nevralgico, alcuni giorni fa è stato proposto Adam Markhiyev, altro under, giocatore finlandese classe 2002 che gioca in Virsliga, campionato lettone. Sabatini ha preso nota ma non ha affondato il colpo.