«I tifosi sperano nel miracolo sportivo e anch'io. Ce l'abbiamo messa tutta, in poco tempo abbiamo investito in giocatori, abbiamo preso un grande ds, un allenatore capace e grintoso. Purtroppo la palla è rotonda. Abbiamo avuto anche sfortuna sul campo: contro lo Spezia, il Milan e lo stesso Genoa sul campo potevamo fare molto di più. Se quelle partite fossero state giocate come nel pugilato, le avremmo vinte ai punti». Lo dice Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a margine dell'assemblea pubblica di Confindustria Salerno dal tema «Il nodo delle competenze. Strumenti e strategie per un'occupabilità sostenibile e responsabile», in programma oggi al teatro Verdi di Salerno.