SALERNO In casa Salernitana si respira aria di burrasca. Probabilmente è il primo momento difficile dell’era targata Danilo Iervolino (da un anno sulla tolda della nave granata). Non tanto a guardare la classifica, ancora relativamente tranquilla (più sei sulla zona che scotta, al giro di boa), ma per il rendimento della squadra reduce da un periodo buio (2 punti in 7 gare) con lo scontro salvezza in programma stasera al Via del Mare di Lecce che diventa un crocevia per Davide Nicola ed al tempo stesso uno spartiacque per l’ambiente.



In momenti del genere, con le acque che potrebbero continuare ad agitarsi ed il rischio che nella piazza ribolla il fermento della... passione, è proprio il presidente Iervolino a prendere il timone della nave. Ieri mattina, il patron è intervenuto sulle frequenze di Radio Bussola 24, parlando dello scontro diretto con i salentini prima di lasciarsi andare ad un bilancio-sfogo del suo primo anno da presidente. «Non sarò a Lecce - ha detto - ma spero di fare risultato perché siamo in forma e siamo forti. Ora cominciano a venire le partite fondamentali, quelle importanti e da non sbagliare. La squadra ci sta credendo sempre di più, stiamo recuperando alcuni giocatori che possono fare la differenza». Sabato scorso all’Arechi, in occasione del derby perso con la capolista Napoli, la curva Sud ha contestato l’operato della dirigenza.

«Personalmente mi sento triste e infelice - ha confessato - non mi era mai successo da quando sono presidente della Salernitana. Alcune pressioni, insoddisfazioni latenti, false notizie e offese ricevute cominciano a creare distorsioni. Avere malumori non è il clima adatto per portare avanti un progetto duraturo».

Una pausa e aggiunge. «Ho messo 50 milioni di euro, compreso l’acquisto nel club. In una società del Sud, nella storia del calcio italiano, nessuno ha mai investito tanto nel primo anno. Vogliamo avere una squadra che possa stare per sempre in serie A: è chiaro che ci possono essere momenti difficili, ma mi auguro che si possano abbassare i toni. Mettere in dubbio il nostro operato mi rattrista e mi rende infelice. Le critiche ci devono essere, ma le minacce ai giocatori non vanno bene (riferito allo striscione esposto prima del derby al Mary Rosy ndr)».



Iervolino intende comunque tenere ben saldo il timone e la rotta. «Nessun ripensamento sulla Salernitana - chiarisce - ma dopo un anno mi sarei aspettato un attestato di stima. Abbiamo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, sulla carta siamo tra le prime 12-14 squadre e abbiamo calciatori incredibili. Non siamo attrattivi come il Real Madrid ma siamo l’unico club che sta facendo mercato. Noi facciamo fatti e non parole. Sono amareggiato per queste critiche. Mi sarei aspettato anche una rassegna stampa diversa da gennaio ad oggi. A me interessa respirare di nuovo il clima del Macte Animo che si respira solo a Salerno, uniti vogliamo vivere una seconda parte di campionato positiva».