Salernitana, Iervolino fa chiarezza sulla vicenda Nicola: «Giusto dare un’altra chance al mister»

In conferenza stampa, ma solo virtuale complice impegni lavorativi, il presidente Danilo Iervolino ha voluto fare chiarezza su tutto quello che è accaduto e non è accaduto in casa Salernitana nelle ultime ore: «Era doveroso verso la città e i tifosi. In questi mesi si è acuito fantomaticamente un problema interno della Salernitana tra il management e la direzione tecnica, ma non è assolutamente vera. Crediamo che la squadra sia stata costruita bene, crediamo anche che nelle ultime partite abbia sofferto una mancanza di concentrazione. Questa è una squadra che deve far bene e sorprendere. La partita di Bergamo non è stata segnata solo da una imbarcata di gol, ma ha fatto capire che qualcosa non andava vista la mancanza di volontà di giocare a calcio. Mi sono sentito, quindi, in dovere di cambiare e in una squadra si cambia il progetto tecnico attraverso l’allenatore, persona che io stimo tantissimo. Ha un coraggio e una umanità fuori dal comune. Si sono offerti un centinaio di allenatori da ogni parte del globo, avevamo tracciato un identikit aderente alle nostre esigenze e avevamo iniziato dei colloqui. Ieri, poi, è successa una cosa unica nel mondo del calcio: io e il mister ci siamo sentiti, tramite il direttore sportivo, che ha speso parole positive per Nicola, mi è arrivato un suo messaggio e successivamente mi ha detto delle cose importanti sulla città, sull’affetto che ha per me e per i tifosi e sugli errori che ha commesso. Una persona ti manca solo quando la perdi e questa cosa poteva essere gestita solo così. Delle parole mi hanno colpito, avevamo già pensato a una sostituzione, ma per il bene della società è giusto che il mister abbia un’altra chance, con l’impegno di portare avanti una squadra che giammai deve patire un disagio e una mortificazione come quella di Bergamo».

Inevitabile, da parte del presidente, anche una riflessione sulla possibile richiesta della squadra di richiamare Nicola: «Abbiamo sentito la squadra, ma deve essere allenata e non deve scegliere l’allenatore. Mi faceva, però, piacere sentire alcune loro riflessioni. Cosa deve cambiare ora? Non possiamo sentirci mortificati, io come presidente, azionista e tifoso. Oggi abbiamo nove punti di vantaggio sulla terzultima, ma sappiamo che affronteremo Napoli, Lecce e Juventus. Dopodiché il campionato si normalizzerà e avremo un calendario ragionevolmente più tranquillo. Mi aspetto, comunque, di fare punti già nelle prossime partite, ma dobbiamo tener conto del valore delle concorrenti – la richiesta del numero uno dei granata -. Il progetto, quindi, non ha subito rallentamenti. Nicola è stato sfiduciato, ma ora ha riottenuto fiducia. Mi aspetto tanto da lui come giusto che sia, mi ha chiesto un atto di fede e riconoscenza. Obiettivi? Il minimo è la permanenza in Serie A, dobbiamo essere realisti. In passato pensavo di dare energia e una spinta alla squadra che anche in termini di personalità doveva crescere. Se tornassi indietro, non so se lo rifarei».

Nicola, dunque, torna al suo posto, mentre il direttore sportivo De Sanctis resta saldamente al suo posto: «Devo difenderlo di più, è un ragazzo che ce la mette tutta. Non mi piace che oggi sia il primo ad essere criticato. Il nostro direttore sportivo ha già pensato a qualcosa, ma questa è una squadra forte e che deve essere valorizzata. O viene qualcuno forte a darci una mano, oppure è meglio non prendere nessuno. L’identikit che cerchiamo è quello di calciatori già forti e pronti da far scendere in campo, come Ochoa e Nicolussi Caviglia. Dobbiamo seguire questo solco e ritrovare lo spirito interno e la voglia di far bene. Salernitana-Napoli? È la partita del mio cuore, sarà il derby delle squadre campane tra la formazione che macina il gioco più bello d’Italia e una Salernitana che ha voglia di riscattarsi. Sono convinto che sarà un bello spettacolo, mi auguro con una totale sintonia tra tutte le componenti, società, squadra e tifosi».