SALERNO Era all'Arechi e ha apprezzato la prova tutto cuore della sua Salernitana contro la Juve, oggi avrà un briefing con il tecnico Inzaghi, l'ad Milan e il dg Sabatini e sabato sarà al Maradona per l'atteso derby contro il Napoli: il presidente Danilo Iervolino è vicinissimo alla squadra e confida più che mai nella salvezza dei granata.

Sarà questa una settimana speciale per il presidente granata, napoletano di nascita e che allo stadio San Paolo tifava per gli azzurri negli anni d'oro di Maradona, grande amico di De Laurentiis con il quale ha assistito fianco a fianco all'Arechi al derby d'andata vinto 2-0 dal Napoli, e che ha auspicato in più di un'occasione di poter creare insieme al presidente azzurro un ponte tra le due tifoserie e le due città. L'obiettivo della permanenza in serie A che vuole raggiungere per il terzo anno di fila: fin qui è stato un campionato difficile con i granata ultimi al giro di boa con 12 punti ma che nelle ultime tre partite di campionato hanno mostrato di potersela giocare fino in fondo per la salvezza pareggiando all'Arechi con il Milan, vincendo al Bentegodi contro il Verona e perdendo all'ultimo minuto di recupero contro la Juve.

Ultima partita che ha lasciato strascichi con le proteste del club granata contro l'arbitro Guida di Torre Annunziata: l'ad Milan si è fatto sentire in sala stampa soprattutto per la seconda ammonizione di Maggiore e la conseguente espulsione facendo riferimento a un fallo ad inizio azione di Rugani su Simy non fischiato. Ma già da ieri la Salernitana ha voltato pagina concentrandosi sul derby contro il Napoli e sulla necessità di fare più che mai punti in questa fase cominciando bene il girone di ritorno. «Protesta contro gli arbitraggi? Dopo la partita con la Juve abbiamo rilasciato dichiarazioni precise ma non è questo il contesto giusto, ci sono altri tavoli su cui ci muoveremo nei prossimi giorni», ha dichiarato ieri l'ad Milan prima di prendere parte all'assemblea di Lega, insieme al segretario Massimiliano Dibrogni.

«Ha fatto benissimo l'ad Milan a scendere in sala stampa ed a denunciare questo reiterato modus operandi della classe arbitrale nei confronti della Salernitana. Saremo accanto alla società in ogni iniziativa intenda intraprendere per tutelare la Salernitana», ha scritto in una nota il centro coordinamento Salernitana club. Segnale chiaro di una ritrovata piena armonia tra la tifoseria e il club granata presieduto da Iervolino, come testimoniato tra l'altro dal sold out all'Arechi in occasione dell'ultima partita contro la Juve e dal grande sostegno degli ultrà alla squadra per tutta la partita.

Iervolino torna per la terza volta al Maradona da presidente della Salernitana e primo tifoso dei granata: il primo derby si chiuse con una sconfitta pesante (finì 4-1 per gli azzurri), il secondo con il pareggio per 1-1 con il gol messo a a segno da Dia a sei minuti dal novantesimo che fece rimandare al Napoli la festa scudetto alla successiva partita a Udine.

L'anno scorso i granata, allora allenati da Paulo Sousa, cercavano gli ultimi punti per poter festeggiare aritmeticamente la salvezza, in questo campionato la squadra di Pippo Inzaghi è in fondo alla classifica e ha più che mai bisogno in questa fase di conquistare punti per recuperare terreno. L'ex bomber rossonero, tecnico scelto da Iervolino per la sostituzione sulla panchina granata dell'allenatore portoghese, ha creato empatia con la squadra riuscendo a tirare fuori lo spirito di salvezza confermato nella partita contro la Juve dalla Salernitana che, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con Maggiore, ha resistito in inferiorità numerica dal 9' del secondo tempo per l'espulsione dello stesso centrocampista fino al primo minuto di recupero. Squadra ridotta all'osso per le tante assenze contro i bianconeri e che verrà rinforzata con le operazioni di mercato a gennaio: il presidente Iervolino sarà impegnato con il dg Sabatini, tornato a Salerno dopo la salvezza strepitosa di due anni fa al posto di De Sanctis, per piazzare i colpi giusti.

Il lavoro procede per l'acquisto di un terzino (nel mirino Sernicola o Faraoni) che possa sostituire Mazzocchi, passato proprio al Napoli ed espulso dopo pochi minuti della sua partita di esordio a Torino, un difensore centrale (Palomino primo obiettivo), un centrocampista (Adopo nella lista), vista l'assenza di Coulibaly impegnato in coppa d'Africa con il Mali, e di un attaccante (Bonazzoli, il cui ritorno a Salerno è sempre più vicino). La speranza di poter ottenere un risultato positivo nel derby e il massimo impegno in questa corsa salvezza dei granata che sono distanti tre punti dal quart'ultimo posto occupato dal Cagliari. Idee e entusiasmo: Iervolino vuole centrare il traguardo della permanenza dei granata in serie A.