Salernitana, Iervolino nuovo presidente: i trustee accettano l'offerta di Mr. Pegaso

Un doppio conto alla rovescia terminato praticamente nello stesso istante: mentre si chiudeva il 2021 si chiudeva una volta e per tutte anche l'era di Lotito e Mezzaroma alla Salernitana. Allo scadere dell'ultimo termine utile i trustee hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino, imprenditore di Palma Campania classe 1978, che negli anni addietro ha costruito le sue fortune professionali con la nascita dell'università telematica Pegaso. E così sarà lui il nuovo proprietario del club granata, a patto che nelle prossime ore sia verificato l'accredito del 5% versato da Iervolino a titolo di caparra per l'acquisizione della Salernitana (circa 25 i milioni messi a budget da qui alla fine della stagione). Dopodiché ci saranno a disposizione 45 giorni per completare definitivamente il passaggio dalla vecchia alla nuova società che esattamente poco prima del gong ha superato la concorrenza dell'imprenditore Francesco Agnello, del duo salernitano Orlando-Tedesco e di un fondo americano che negli ultimi istanti ha tentato, ma inutilmente, la scalata.