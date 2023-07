Salernitana, Iervolino: «Istituzioni? A Salerno tutto maledettamente complicato»

“Macte Animo e grazie per essere qui”. Ad urlarlo dallo stadio comunale di Rivisondoli è il patron della Salernitana Danilo Iervolino che ha raggiunto la squadra guidata da mister Paulo Sousa in ritiro e ha voluto fare capolino durante gli allenamenti per salutare i tantissimi tifosi dell’ippocampo che hanno raggiunto l’Abruzzo.

Prima di scendere sul rettangolo verde il presidente ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti: “In questo periodo di mercato c’è sempre un’attesa speciale, il progetto era quello di trattenere lo scheletro fondamentale per ripartire e poter costruire da lì.

Il mercato è ancora lungo, abbiamo ancora qualche obiettivo, tra cui sicuramente una prima punta e poi si vedrà. Speriamo intanto che Dia decida di rimanere”.

Il presidente ha anche parlato con la squadra prima di recarsi al campo: “Ho voluto esprimere il concetto di squadra, devono remare tutti nella stessa direzione, dobbiamo essere un gruppo affiatato, complementare. Abbiamo un leader come Paulo Sousa”.

A Rivisondoli il numero uno della Salernitana si sente decisamente a casa: “Qui c’è un’ospitalità pazzesca, l’energia di cui abbiamo bisogno. La politica locale ci ha fortemente voluto e ci dà il massimo dell’ospitalità. Parlare ai tifosi poi è una gioia”. Infine Iervolino si è espresso anche sul rapporto con le istituzioni salernitane: “A parlare con le istituzioni ci pensa Maurizio Milan, non lo invidio affatto. A Salerno sta diventando tutto un po’ complicato, il nostro impegno è su tutti i fronti, le infrastrutture sono fondamentali e possono potenziare il lavoro. Curva Nord chiusa? Tutto maledettamente difficile – ha concluso il patron - non so come mai”.