Nel recente passato Ribéry, ieri Ochoa, domani forse Isco. La Salernitana non vuole smettere di sognare, ma questa volta torna a sognare davvero in grande dopo aver vissuto momenti indimenticabili con l'arrivo di Ribéry nell'estate del 2021.

Come riportato in giornata da Sportitalia, i granata sembrano infatti essere seriamente intenzionati a fare uno sforzo importante (contratto di poco superiore al milione di euro per i prossimi mesi e possibile biennale a seguire) nel provare a convincere l'ex stella del Real Madrid.

Reduce dall'esperienza con il Siviglia, il fantasista spagnolo ha infatti rescisso da poche settimane dopo una prima parte di stagione esaltante soltanto in rare occasioni. Ma chissà che nel giro di poche ore non possa già iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, e allora la tifoseria della Salernitana continua a sperare. A sognare.