Il Comune di Salerno batte cassa e ha convocato la Salernitana per un accertamento dei crediti vantati da palazzo di città in merito all'utilizzo dello stadio Arechi e ai consumi rilevati presso il campo Volpe. Il settore Gestione e Manutenzione del patrimonio pubblico comunale ha tirato la riga: salvo conguagli o compensazioni, il club granata deve riconoscere all'ente circa 1 milione e 730mila euro.

Nella missiva inviata all'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, e per conoscenza ai settori comunali Bilancio e Ragioneria, si richiamano gli anni di competenza che vanno dal 2018 al 2023 (31 dicembre). Presso l'impianto comunale «Vincenzo Volpe», il consumo di sette stagioni sportive è stato 17.700 euro. Riguardo lo stadio Arechi, la convenzione d'uso prevede che la Salernitana riconosca al Comune il 5.5% sull'incasso lordo (che era diventato 6.5% in Serie A) a titolo di canone per l'utilizzo dello stadio. Il Comune a propria volta riconosce al club un indennizzo per la manutenzione del manto erboso. Importi già previsti, già messi a bilancio, erogati da palazzo di città.

Resta il credito da esigere: circa 50mila euro nel 2018, quasi 113mila euro nel 2019, poco più di 47mila e di 300mila euro nel 2020 e 2021 condizionati dal Covid, oltre 470mila euro nel 2022, quasi 760mila euro nel 2023. Dunque 1,7 milioni. Va precisato: gli importi al lordo non tengono conto delle compensazioni. Non a caso la Salernitana, rispondendo all'accertamento crediti, ha chiesto e ottenuto un incontro teso a fornire chiarimenti e ad effettuare verifiche congiunte. Alla riunione hanno partecipato nei giorni scorsi l'assessore comunale al Bilancio, dirigenti e funzionari di palazzo Guerra, la Salernitana con il direttore Amministrazione Finanza e Controllo. Il club granata ha presentato una serie di esborsi che vanno scorporati da questo montante: le spese per i ledwall e per l'impianto audio nel 2023, probabilmente l'affitto di riflettori mobili per garantire la luminosità sufficiente nella stagione della promozione in A e nelle more dell'ammodernamento delle torri faro dello stadio poi avvenuto. Lo scorporo produce già un abbassamento del credito comunale, fino a 1,1 milioni. Ci sarebbero due jolly che la Salernitana può calare sul tavolo. Si tratta delle deliberazioni di Giunta Comunale 2023, rispettivamente numero 310 e 350, che fanno riferimento alla realizzazione del settore ospiti da spostare nei Distinti e all'implementazione della capienza in curva Nord. Sempre valide o sono bypassate dal sopraggiunto progetto di restyling totale dello stadio messo in campo dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca? A tal proposito si attende la pubblicazione della gara d'appalto prevista ad inizio giugno. La Salernitana potrebbe far pervenire a breve una richiesta di dilazione, sulla quale poi ha titolo ad esprimersi la Giunta.

Il presidente

Scadenze, incombenze, cronoprogramma sportivo e quote azionarie sotto i riflettori ma anche un rapporto da recuperare con l'ambiente. Intervistato da LaPresse, il patron Iervolino ha detto: «Chiediamo scusa ai tifosi. Si riparte dalla B, deve essere un nuovo progetto, devono restare solo i calciatori che sudano la maglia e amano la città, che con orgoglio vogliono portare avanti questo progetto. Ci saranno grandi cambiamenti. Stiamo lavorando tanto. Più che alle parole in questo periodo, ho pensato a lavorare, perché bisogna fare più fatti che chiacchiere al vento».pensa anche ad un temporary management a progetto che possa affiancare la struttura societaria traghettandola verso l'eventuale vendita del club ma nel frattempo Iervolino deve scegliere il direttore sportivo e l'allenatore. Attende l'esito dei colloqui a Frosinone tra Angelozzi e Stirpe. Nel frattempo a Telenuovo Sogliano dice: «Ho dato il massimo, per me rimanere a Verona è un orgoglio e sta diventando una seconda casa». Occhio agli outsider.perché sta per terminare il rapporto con Polito. Sul taccuino di Iervolino c'è anche Maiorino. Oggi termina la due diligence. Se l'esito sarà positivo, il fondo americano interessato alle quote della Salernitana formulerà anche la proposta di acquisto irrevocabile del pacchetto azionario granata, valutato tra i 25 e i 35 milioni. Se il presidente della Salernitana accetterà, si potrebbe giungere al closing entro fine giugno.