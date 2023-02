Da giacca, cravatta e panciotto alla tuta. Paulo Sousa ha capito che serviva una Salernitana meno glamour e più operaia, ha dato l'esempio e l'abito ha fatto il monaco. La veste tattica con Candreva «dentro» ha donato alla squadra maggiori possibilità di portar palla nella metà campo avversaria con qualità, ciò che era mancato con la Lazio. Tre a zero, tre punti che rendono felice il presidente Iervolino: via il cappotto rosso, di nuovo quello blu per il ritorno al successo.



«Bravi ragazzi, avete disputato una gara di cuore e di sostanza. Avete giocato con gioia e ci avete fatto divertire vincendo una partita bellissima. Con umiltà e coraggio si vincono le sfide difficili. Tiriamo tutti verso la stessa direzione, avanti tutta», ha scritto sui social a fine partita senza dimenticare l'hashtag #macteanimo. «La resilienza della squadra ci ha fatto vincere una sfida difficilissima contro una squadra molto matura che ci ha fatto correre. Siamo stati sempre attenti e concentrati le parole dell'allenatore in sala stampa L'intesa tra primi undici e quelli che erano in panchina si è vista, idem col pubblico: ci siamo riavvicinati. L'atteggiamento durante è stato determinante per questo avvicinamento tra le parti. Dedico il successo ai miei ragazzi, hanno lavorato bene e lo meritavano. Si sono resi disponibili da quando sono arrivato, capiscono sempre più cose, si mettono a disposizione ogni giorno creando un gruppo importante. Fino alla fine saranno tutte partite chiave, non lo era solo questa. Dobbiamo salvarci il più velocemente possibile, per farlo occorre avere le idee sempre più chiare». La Salernitana beccava gol da dodici partite ininterrottamente ed è tornata alla vittoria interna che mancava dal 22 ottobre contro lo Spezia (1-0), proprio il giorno dell'ultimo clean sheet.

«Il Monza non trovava spazio all'interno, lo cercava all'esterno oppure mirava alla profondità: per questo abbiamo dovuto tenerci corti, attenti sulle linee individuali ancora Sousa Questo ci ha fatto pian piano guadagnare spazio. La rete straordinaria di Lassana ci ha dato fiducia e convinzione, abbiamo avuto una spinta in più nel breve e maggiore voglia di tenere ancora di più palla. Nel primo tempo era stata una gara equilibrata: siamo stati i primi a creare opportunità, poi c'è stato un momento in cui potevamo soffrire perché il Monza è squadra che gioca, palleggia, sa cosa fare». Manovra offensiva più fluida, i granata potevano fare anche il quarto: «Siamo ancora lontani dal nostro meglio, non basta una vittoria ma abbiamo fatto bene. Ho visto tante cose che abbiamo provato. Candreva ci ha aiutato a portare la squadra in avanti e anche la profondità che Piatek ha dato, magari non sempre tecnicamente chiaro, è stata preziosa. Anche i subentrati hanno dato ritmo e intensità. Cosa migliorare? Sul piano tecnico, se il controllo è giusto, riesci a mantenere il possesso e, quando non hai linea di passaggio libera, ti prendi la responsabilità di attaccare uno spazio. E poi ancora bisogna saper dare pause al gioco e uscire dalla pressione quando gli avversari sono freschi, tagli, appoggi, arrivi delle linee più basse per attaccare gli spazi, le marcature preventive della linea difensiva. C'è tanto ancora da fare ma le idee iniziano ad essere concrete. Non voglio sminuire la prestazione collettiva, tutti hanno fatto benissimo».



Sousa fa però un nome su tutti: «Kastanos è stato strepitoso». Il cipriota ha segnato il suo secondo gol in granata e si è presentato in sala stampa: «Stiamo lavorando con un grande allenatore e lo sanno tutti. Ci ha portato energia, entusiasmo, voglia di fare. Ultimamente abbiamo faticato ma il calcio è questo, se le cose non girano bene fai fatica. La vittoria è fondamentale, speriamo di poter ripartire. Non abbiamo ancora fatto niente. La mia prova? Sono felice, giocherei anche in porta. Però con questo Ochoa meglio lasciare lui tra i pali». Amaro il ritorno da ex per Raffaele Palladino. Non ha potuto far altro che constatare «l'ennesima dimostrazione di calore e passione che popolo di Salerno ha per questa maglia. Il pubblico è stato uomo in più, non si è smentito. Avevo detto ai ragazzi che l'ambiente non era facile, così è stato. Noi ci abbiamo messo del nostro. Dopo un buon primo tempo in cui eravamo in comando, nella ripresa abbiamo sofferto le seconde palle e dopo il gol ci siamo disuniti, innervositi, perdendo identità contro una Salernitana che difendeva bassa. Non c'era sfogo».