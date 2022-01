Salernitana, Iervolino cambia e punta tutto su Sabatini

Sono giorni intensi, conditi da tante dinamiche che non hanno però ancora nessuno sviluppo certo. Dall’insediamento ufficiale di Danilo Iervolino alle incertezze legate al Covid, senza dimenticare il calciomercato. In tutte le sue sfaccettature.

Il futuro presidente della Salernitana è infatti già al lavoro da alcuni giorni, tanto per il discorso rinforzi quanto per il nuovo direttore sportivo. L’idea, infatti, pare quella di dare un taglio netto con il passato, via quindi Fabiani e Bianchi ed ecco ufficialmente un nuovo ciclo, possibilmente con Walter Sabatini a capo dello staff dirigenziale. I contatti tra i due vanno avanti e, forse, l’accordo potrebbe anche essere raggiunto a stretto giro.

In chiave mercato, invece, si continua a lavorare per Caceres e La Mantia.