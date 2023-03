Paulo Sousa «brucia» gli steward sullo scatto: ogni mattina, tra le 8.30 e le 9, sorseggia il caffè ed entra nel centro sportivo vuoto. Lo riempie di idee e di studio, in attesa dei giocatori della Salernitana. Ha parlato con chi aspetta per motivare la scelta e osserva chi sta per riconfermare: undici su undici, la formazione anti-Samp potrebbe essere la fotocopia della squadra vittoriosa contro il Monza.

Bohinen è stato l'osservato speciale della settimana. Il norvegese ci mette impeto e fisico, ha classe e tecnica ma in questo momento Coulibaly e Crnigoj sono coppia inossidabile, sono anche i centrocampisti che meglio di altri - e in attesa anche di Maggiore assicurano il cambio di passo. Candreva e Kastanos giocano a piedi invertiti: Tonino a sinistra per battere con il destro e il cipriota da destra per colpire con il mancino. Hanno gol nei piedi, battono calci di punizione e calci d'angolo, ma soprattutto hanno l'inserimento giusto.

Poi c'è Piatek. Se il pistolero è rimasto in campo fino alla fine contro il Monza, significa che Paulo Sousa antepone la duttilità e il gioco per la squadra alla rapacità in zona gol. Gli ha voluto dire «riprovaci e farai gol», conosce «Pjona» da quando allenava la Polonia e non lo butta via. Dia sta provando anche da punta centrale, ma ha caratteristiche pure per svariare. È molto probabile che lo farà a partita in corso. Bradaric è diffidato, ma ha preso le misure al ruolo: adesso è più disciplinato tatticamente, più giudizioso. La sua conferma sulla fascia sinistra, in grado anche di indietreggiare da quarto di centrocampo a terzino in base al modulo, fa il paio con la possibile riconferma di Sambia, in attesa che Mazzocchi acquisti progressivo minutaggio e poi sbocci. Difesa a tre (in casa doriana, invece, Nuytinck e Amione sono certezze, il braccetto destro potrebbe non essere Zanoli, ma uno tra Gunter e Oikonomu), dunque, con Pirola insieme a Gyomber e Daniliuc, se Bohinen alla fine dovesse partire dalla panchina. In porta Ochoa.

Attenzione, cura dei dettagli. Pare uno scioglilingua ma è metodo: prima del lavoro, c'è la preparazione del lavoro, cioè appunti, video, consegne allo staff. Al «Mary Rosy» Paulo Sousa conduce gli allenamenti come accadeva a Firenze: nota uno spiffero nella difesa, un buco a centrocampo, uno sbadiglio in attacco e ferma il gioco, stoppa le esercitazioni. Le voci di campo lasciano il posto per pochi ma fruttuosi secondi alla voce del mister: crea una mischia, entra nel cerchio granata, apre il taccuino e disegna, mostra cosa fare e qual è la correzione in tempo reale. La voce dell'allenatore e la voce del patron: Iervolino aveva annunciato un discorso alla squadra e lo ha fatto prima di Salernitana-Monza, parlando alla squadra in albergo. Adesso è un presidente felice e ottimista, come i tifosi che invaderanno Genova.

È inutile girarci intorno: se i granata fanno il blitz a Marassi, approfittando del contemporaneo incrocio allo stadio Picco tra Spezia e Verona, mettono un piede e mezzo nella pancia della classifica e la cura Sousa comincerà davvero a fare effetto. Senza punti, invece, sarebbe tutto più complicato, scivoloso. Ecco perché la partita di Genova, contro la Samp che pare derelitta e che invece ha un cuore da guerriero, nasce come partita trappola. La Salernitana non può sbagliarla e per non topparla deve conservare gli equilibri tattici e la compattezza di squadra sui quali ha tanto lavorato e che ha faticosamente trovato. Emergenza attacco per la Sampdoria: Gabbiadini è squalificato e si è fermato Lammers per una contusione alla caviglia. Stankovic rischia di perderlo. Ha a disposizione Quagliarella, Jesé e De Luca. Nel frattempo Troost-Ekong è ritornato con buone notizie da Roma, dove è stato visitato dal prof. Cerulli. La visita di controllo al piatto tibiale fratturato è servita a stabilire con maggiore attendibilità i tempi del suo ritorno in campo: la pausa del campionato, dopo la sfida al Bologna (18 marzo) sarà trampolino di lancio per il ritorno all'attività agonistica (2 aprile, La Spezia). Troost-Ekong aveva riportato anche un infortunio accessorio: lesione lieve del legamento collaterale. Questa lesione è scomparsa. Resta da monitorare il piatto tibiale: la cicatrizzazione della frattura è quasi completa, c'è un lieve edema che dovrà affievolirsi nelle prossime ore. Fazio prosegue gli esercizi di potenziamento sul campo in sabbia. Si è anche dedicato alle ripetute ed ai cambi di direzione ma Sousa adesso non ha fretta neppure con Bronn che si fece espellere contro la Lazio.