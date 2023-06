«Non ho timore di spendere. Mi arrabbio, invece, per ogni centesimo speso male». Poche ore dopo il proprio insediamento al timone della Salernitana, patron Iervolino spiegò il proprio rapporto con gli investimenti. Per il riscatto del difensore Pirola, quello imminente del bomber Dia e il rinnovo del portiere Ochoa ha speso 18 milioni. Spesi benissimo: da ieri, dopo la gioia del primo gol di un granata al Mondiale grazie a Dia, la Salernitana lucida in bacheca anche il pallone che Pirola, di testa, ha schiacciato in rete su assist di Tonali durante Italia-Svizzera U-21, nella seconda gara degli Europei di categoria.

L'ultimo difensore goleador era stato Chiellini, prima di Pirola e dell'avellinese Parisi ieri (3-2 il risultato finale per gli azzurrini). Completata la spesa e la patrimonializzazione, adesso la Salernitana tira la riga e riflette. Ha una certezza, gliel'ha insegnato il mercato della scorsa estate: i gol che dovrà «acquistare», il sale della salvezza, non devono arrivare necessariamente a titolo definitivo, ma anche con impegno di spesa spalmato sulla prossima annualità fiscale. Il club granata spalancherà la finestra su luglio con un'esposizione di investimento alta - tra i 30 ed i 35 milioni - compresi i costi di gestione degli stipendi dei calciatori in rosa. Quindi deve replicare il mercato dell'anno scorso: prestiti con diritti di riscatto, scambi. Dia arrivò in prestito dal Villarreal e la cessione del bomber (16 gol e 6 assist), che tutti vogliono scongiurare ma che potrebbe essere inevitabile, se si avvicinerà qualcuno in grado di abbattere la clausola di risoluzione fissata a 25 milioni, può rappresentare poi il tesoretto per investire e contemporaneamente rientrare dell'investimento già fatto. Nzola (15 gol realizzati, compresa Coppa Italia, 27 anni da compiere come Dia) può rientrare nella lista degli ingaggi ma la strategia granata non cambierebbe: prestito con diritto di riscatto. Lo Spezia chiede 15 milioni e gli ha fatto rinnovare il contratto fino al 2026 però la Serie B nella quale i liguri sono sprofondati significa cessione sicura.

L'effetto domino comincerà in concomitanza con l'avvio dei ritiri pre campionato. La Fiorentina si avvicina alla quotazione di Dia ma vuole arrotondare con contropartite tecniche. La Salernitana vuole soldi e non contropartite: Cabral ha uno stipendio alto e serve in ogni caso la prima punta. Può intrigare Sottil: è bravo, funzionale al gioco di Sousa, ma non sarebbe convintissimo della destinazione. I gol sono parcheggiati in Ucraina, segna Dovbyk a getto continuo. Per spostarli servono soldi cash, dodici milioni. La strada percorsa dalla Salernitana per il calciatore del Dnipro è ora battuta da Trabzonspor, Porto e soprattutto Lazio. I capitolini cercano l'alternativa a Immobile. Sul taccuino resta anche Piroe ma sarebbe più facile ingaggiarlo, se lo Swansea dilazionasse e ammorbidisse le proprie pretese. Tutti cercano i gol, le caratteristiche. La Lazio, ad esempio, non solo è attenta a Pinamonti che l'anno scorso rifiutò i granata ma spalanca gli occhi anche su Alejo Véliz, classe 2003, baby bomber del Rosario Central. Salernitana, Bologna e Lecce sono sulle sue tracce. La soluzione Cancellieri-Bonazzoli resta in piedi, però la teoria degli scambi vale per tutti e la Lazio inserisce proprio Cancellieri in un asse con il Bologna per Orsolini, così come il Milan potrebbe negoziare con il Sassuolo il cartellino di Colombo o in subordine di Maldini, contropartita tecnica più contanti per provare a strappare Frattesi alla concorrenza dell'Inter.

Bonazzoli in ogni caso resta un giocatore in lista di sbarco. Valutazioni in corso anche su Maggiore: potrebbe essere offerto al Parma per arrivare al bravo under Sohm, che i ducali valutano 5-6 milioni di euro. Poi i granata contendono Prati al Cagliari. Bronn piace all'Anderlecht, Sambia può cambiare squadra, punto interrogativo su Fazio fino al 9 luglio. La Ternana avrebbe chiesto informazioni su Valencia ma la Salernitana lo cede a titolo definitivo e il suo ingaggio è di 500mila euro netti. Lund è alternativa a Bradaric sulla sinistra; Hjelde è il difensore centrale alto, giovane e di qualità che può dare sostegno a Gyomber, Pirola, Daniliuc e Lovato. Sulla fascia destra dipende da Mazzocchi e dipende anche da Kastanos. Il Milan, con il quale la Salernitana ha parlato di Brescianini, Maldini e Adli, non ha formalizzato al momento offerte per il capitano granata. Si era, invece, fatto avanti il Monza ma adesso il club brianzolo affronta un periodo di comprensibile riorganizzazione dopo la morte di Berlusconi.